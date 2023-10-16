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İmalat endeksi daralmayı işaret etti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ekimde eksi 4,6'ya düşerek imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 16:04

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 16:04

New York Fed'in ekim ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı. New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ekimde 6,5 puan azalışla eksi 4,6'ya düştü.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde eksi 7 değerini alması yönündeydi.

İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, eylül ayında 1,9 olarak kaydedilmişti.

Yeni sipariş endeksi ekimde 9,3 puan azalarak eksi 4,2'ye ve sevkiyat endeksi de 11 puan azalışla 1,4'e indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 3,2 puan azalarak 23,1'e geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

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