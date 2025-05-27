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İngiltere perakendeci güveni mayısta hızla düştü

İngiltere’de perakendeci güveni Mayıs ayında son 5 yılın en sert düşüşünü yaşadı. Perakendeciler, önümüzdeki 12 ayda sermaye harcamalarında önemli kesintilere gitmeyi planlıyor. CBI verilerine göre, perakende satış göstergeleri ve iş beklentileri keskin şekilde geriledi, sektör kırılgan tüketici talebiyle mücadele ediyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2025 15:13

Son Güncelleme Tarihi 27 Mayıs 2025 15:13

İngiltere'de perakendeci güveni mayısta, son 5 yılın en keskin düşüşünü gösterirken perakendecilerin gelecek 12 ayda sermaye harcamalarında önemli ölçüde kesintiye gitmesi bekleniyor.

İngiliz Sanayi Konfederasyonunun (CBI) açıkladığı son anket verilerine göre, perakende satışların bir yıl öncesine göre nasıl değiştiğini gösteren aylık gösterge mayısta eksi 27'ye geriledi. Nisanda bu gösterge eksi 8 seviyesindeydi.

Ülkede haziranda beklenen perakende satışlara ilişkin göstergenin eksi 37 ile Şubat 2024'ten beri en düşük seviyesini göreceği tahmin ediliyor.

PERAKENDECİ GÜVENİNDE GÖRÜLEN EN DÜŞÜK SEVİYE

Perakende firmaları içinde gelecek üç ay içinde işlerinin daha kötüye gideceğini öngörenlerin net dengesi şubattaki eksi 19'dan mayısta eksi 29'a geriledi. Bu, perakendeci güveninde Mayıs 2020'den beri görülen en düşük seviye olarak kaydedildi.

Perakendecilerin, gelecek 12 ay içinde sermaye harcamalarını önemli ölçüde azaltacağı tahmin ediliyor.

CBI Başekonomisti Ben Jones, perakendecilerin işe alımları kestiğini, yatırımları azalttığını ve satış fiyatlarını bir yıldan uzun süredir en hızlı oranda artırmayı düşündüğünü belirterek, sektörün bir kısmının hala kırılgan tüketici talebiyle mücadele ettiğini ifade etti.

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