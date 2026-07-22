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İngiltere'de enflasyon 16 ayın dibinde! TÜFE yüzde 2,6'ya geriledi, faiz kararı bekleniyor

İngiltere'de tüketici fiyatları, haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,6 artarak son 16 ayın en düşük seviyesine indi. Akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki düşüş enflasyondaki gerilemede etkili olurken, enerji piyasalarındaki yeni riskler dezenflasyon sürecinin devamına ilişkin soru işaretleri oluşturuyor.

İngiltere’de enflasyon 16 ayın dibinde! TÜFE yüzde 2,6’ya geriledi, faiz kararı bekleniyor

Oluşturma Tarihi 22 Temmuz 2026 09:43

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 2,6 yükseldi. Böylece mayıs ayında yüzde 2,8 seviyesinde bulunan enflasyon belirgin şekilde yavaşladı.

Açıklanan veri, ekonomistlerin yüzde 2,7 seviyesindeki beklentisinin de altında gerçekleşirken, Mart 2025'ten bu yana kaydedilen en düşük enflasyon oranı oldu.

AKARYAKIT VE GIDA FİYATLARI ENFLASYONU AŞAĞI ÇEKTİ

Enflasyondaki düşüşte özellikle ham petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından akaryakıt maliyetlerinde yaşanan azalma etkili oldu.

Gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki yavaşlama da fiyat baskılarının hafiflemesine katkı sağladı. Bununla birlikte İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) iç talep eğilimlerini takip etmek için yakından izlediği hizmet enflasyonu, yüzde 3,7'den yüzde 3,6'ya gerileyerek beklentilerin sınırlı üzerinde kaldı.

Resmi verilere göre benzin fiyatları, mayıs sonundaki zirvesinden yaklaşık yüzde 4 düşerek litre başına 152 pens seviyesine indi.

BURNHAM HÜKÜMETİNE ENFLASYON DESTEĞİ

Yaşam maliyeti krizi, göreve başlayan İşçi Partisi yönetiminin ve Başbakan Andy Burnham'ın öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Hükümet, tüketicilerin enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla ekim ayından itibaren konut elektrik faturalarındaki Katma Değer Vergisi'ni (KDV) kaldırma planını açıkladı. Yapılan hesaplamalara göre bu adımın manşet enflasyonu yaklaşık 0,1 puan aşağı çekmesi bekleniyor.

ENERJİ FİYATLARI YENİ RİSK OLUŞTURUYOR

Enflasyondaki düşüşe rağmen ekonomistler, enerji fiyatlarındaki olası yükselişin süreci tersine çevirebileceği uyarısında bulunuyor.

Hanehalkı enerji faturalarına yönelik tavan fiyat düzenlemesi kapsamında temmuz ayında yapılan yüzde 13'lük artışın, enflasyon üzerinde yeniden yukarı yönlü baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatlarının 90 doların üzerine çıkması ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan yükselişler de enflasyon görünümü açısından yakından takip ediliyor.

BOE'NİN FAİZ KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Banka yetkilileri, yükselen enerji fiyatlarının oluşturduğu enflasyon riskleri ile zayıflayan iş gücü piyasası ve düşük ekonomik büyüme arasında denge kurmaya çalışıyor.

BoE, 30 Temmuz'daki faiz kararıyla birlikte yeni ekonomik tahminlerini de paylaşacak. Para piyasalarında, bankanın yıl içinde bir kez faiz artıracağı beklentisi güçlü şekilde fiyatlanırken, ikinci bir artış ihtimali ise yaklaşık yüzde 60 olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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