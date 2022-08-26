İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem'den yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere, ülkede şirketlerin hane halkının yıllık enerji faturalarının toplamında uygulayabilecekleri üst limitin 1971 sterlin'den 3 bin 549 sterline çıkarıldığı duyuruldu.
İngiltere'de hane halkının enerji faturalarında üst limit yüzde 80 artırıldı
İngiliz enerji sektörü denetim kurumu Ofgem, Ekim ayından itibaren hane halkının ödeyeceği enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin yüzde 80 artırılarak 3 bin 549 sterline yükseltilmesine karar verdi.
"2023'ÜN KIŞ AYLARINDA ENERJİ FİYATLARINDA CİDDİ YÜKSELİŞ YAŞANABİLİR."
Enerji fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle gelecek yılın ocakta uygulanacak bir sonraki üst limite ilişkin bir öngörüde bulunulamadığı aktarılan açıklamada, 2023'ün kış aylarında enerji fiyatlarında ciddi yükseliş yaşanabileceği ifade edildi.
"OCAKTA, ENERJİ FATURALARINDA UYGULANABİLECEK YILLIK ÜST LİMİT 5 BİN 386 STERLİNE ULAŞABİLİR."
Enerji sektörü araştırma şirketi Analysts Cornwall Insight, İngilitere'de ocakta hane halkının toplam enerji faturalarında uygulanabilecek yıllık üst limitin 5 bin 386 sterline ulaşabileceğini bildirdi.
Ülkede yıllık enflasyon temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25'ten yüzde 1,75'e yükseltmişti.
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