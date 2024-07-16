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İngiltere'de inşaat sektöründe işçi açığı yaşanıyor

Başbakan Keir Starmer'ın konut inşası ve altyapıyı güçlendirme planlarını hayata geçirme konusunda karşılaştığı zorlukların altını çizen bir ankete göre, İngiltere'deki işçi açığının yükünü inşaat ve mühendislik firmaları çekiyor.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 09:10

Son Güncelleme Tarihi 16 Temmuz 2024 09:11

İngiliz Ticaret Odaları'nın (BCC) üç ayda bir yaptığı işe alım anketi, inşaat ve mühendislik firmalarının %82'sinin bu yılın ilk üç ayında %69'dan fazla işe alım güçlüğü yaşadığını gösterdi.

İngiltere'ye özgü olmayan bu sorun, diğer sektörlerde de neredeyse aynı şiddette yaşanmış, taşımacılık ve lojistik firmaları ile üretim ve imalat şirketlerinin yaklaşık %80'i benzer sorunlarla karşı karşıya kalmıştır.

BCC'nin kamu politikaları direktörü Jane Gratton, "Son aylarda tüm sektörlerde işe alım zorluklarının artması endişe verici. Starmer, İngiltere'nin planlama sistemindeki engelleri ortadan kaldırarak konut inşasını ve altyapı yatırımlarını artırma sözü verdi. Bununla birlikte, bazı iş dünyası liderlerinin böyle bir hareketin işe alım sorunlarını artıracağı yönündeki uyarılarına rağmen net göçü azaltma sözü de verdi" dedi.

BCC anketi, 13 Mayıs ve 10 Haziran tarihleri arasında %91'i küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan 4.761 firmadan alınan yanıtlara dayanmaktadır.

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