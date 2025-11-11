İngiltere'de işsizlik arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, işsizlik oranının Eylül ayında sona eren üç ay içinde yüzde 4,8'den yüzde 5'e yükseldiğini bildirdi. Yılın başında yüzde 4,4 olan bu oran, Wall Street Journal tarafından anket yapılan ekonomistlerin yüzde 4,9 beklentisinden yüksek çıktı. Bu, Şubat 2021'de sona eren üç aydan bu yana en yüksek işsizlik oranı.

ONS'ye göre, İngiltere Merkez Bankası'nın tercih ettiği özel sektör ücret artışı ölçüsü, ikramiyeler hariç, yüzde 4,4'ten yüzde 4,2'ye geriledi.

İşgücü piyasasının dengelenmekte olduğuna dair işaretler var. Aylık satın alma müdürleri endeksi verilerine göre, özel sektör istihdamı Ekim ayında bir yıldan uzun bir süredir en yavaş tempoda düştü.

ONS, erken tahminlerin Ekim ayında sona eren üç ayda iş ilanlarında 2.000'lik küçük bir artışa işaret ettiğini söyledi.