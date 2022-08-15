Rightmove tarafından derlenen verilere göre, Ağustos ayında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,3 düştü. Fiyatlarda yıllık artış da Temmuz ayındaki yüzde 9,3'ten yüzde 8,2'ye geriledi.

Ağustos ayında konut fiyatlarında en büyük düşüş Londra'da ve pahalı konutlarda oldu.

İngiltere'de konut fiyatları geleneksel olarak yaz aylarında düşüyor. Alıcıların tatile çıkmaları ve çocuklarının okul hazırlıklarına yönelmeleri konut piyasasının durgunluğa girmesine ve fiyatları gerilemesine yol açıyor.

Rightmove verilerine göre İngiltere'de konut fiyatları son 20 yılda yüzde 134 arttı ve ortalama fiyat 365 bin 173 GBP'ye geldi. Aynı dönemde ücretlerde artış yüzde 76 ve Perakende Fiyat Endeksi'nde yükseliş yüzde 93 oldu.