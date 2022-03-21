İngiltere'de satışa çıkarılan konutlar için talep edilen fiyatlar Mart ayında Mart 2004'ten bu yana görülen en büyük artışı yaşadı.

Rightmove tarafından 13 Şubat-12 Mart döneminde derlenen verilere göre, konutlar için istenen fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 1,7 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 yükseldi. Yıllık artış, Haziran 2014'ten bu yana görülen en yüksek artış oldu.

Londra'da ise fiyatlar yıllık yüzde 6,3 yükseldi. Bu, pandeminin başından bu yana görülen en düşük artış oranı olarak kayıtlara geçti.