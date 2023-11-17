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İngiltere'de perakende satışlar düştü

İngiltere'de perakende satışlar ekimde aylık bazda yüzde 0,3 geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Kasım 2023 10:36

Son Güncelleme Tarihi 17 Kasım 2023 10:36

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), perakende satışlara ilişkin istatistikleri açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre eylülde perakende satışlardaki düşüş daha önce açıklanan yüzde 0,9'dan yüzde 1,1'e revize edilirken ekimde perakende satışlar yüzde 0,3 azaldı.

Ağustos-ekim dönemini kapsayan üç aylık dönemdeki perakende satışlar da bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,1 geriledi.

Ülkede ekimde perakende satışların azalmasındaki en büyük faktörlerden biri akaryakıt satışlarındaki düşüş oldu. Yükselen fiyatların etkisiyle akaryakıt satışları ekimde yüzde 2, son üç aylık dönemde ise yüzde 0,7 azaldı.

Ekimde gıda satışlarındaki düşüş yüzde 0,3 olurken gıda dışı perakende satışları da yüzde 0,2 geriledi. Perakendecilere göre, hayat pahalılığı krizi ve yağışlı hava satışlardaki düşüşte etkili oldu.

Internet üzerinden yapılan perakende satışlarda ise yüzde 0,8 gerileme kaydedildi.

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