CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de tüketici morali geriledi

İngiltere'de tüketici morali geriledi

İngiltere'de tüketici morali 2023 sonlarından bu yana en düşük seviyeye geriledi

Oluşturma Tarihi 24 Ocak 2025 11:59

Son Güncelleme Tarihi 24 Ocak 2025 11:59

İngiltere'de tüketici güveni bu ay son bir yılın en düşük seviyesine gerileyerek 2011'den bu yana Aralık ve Ocak ayları arasındaki en sert düşüşü kaydetti.

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan aylık tüketici güven endeksi, Aralık ayındaki -17 seviyesinden Ocak ayında -22'ye gerileyerek Aralık 2023'ten bu yana en düşük değerini aldı.

Ekonomistler günve endeksinin Ocak ayında -18'e gerilemesini bekliyorlardı.

Anketin beş bileşeninin tümü geriledi ve Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Ekim ayından bu yana iyimser olmayan ekonomik sinyalleri yansıttı.

NIQ GfK tüketici içgörüleri direktörü Neil Bellamy, "Bu rakamlar tüketicilerin Birleşik Krallık'ın ekonomik beklentilerine olan güvenini kaybettiğinin altını çiziyor" dedi.

Bellamy, hane halkları arasındaki temkinli havanın bir örneği olarak GfK'nın tasarruf endeksindeki - genel tüketici güven endeksinin bir parçası olmayan - büyük artışa işaret etti.

İlginizi Çekebilir
ECB üyesinden Trump öngörüsü: Avrupa’yı enflasyonist etki beklemiyor ECB üyesinden Trump öngörüsü: Avrupa'yı enflasyonist etki beklemiyor 22 Ocak 2025 16:23
Brent petrolde Trump etkisi sürüyor Brent petrolde Trump etkisi sürüyor 22 Ocak 2025 10:32
Japonya Merkez Bankası’nın bu hafta faiz artırması bekleniyor Japonya Merkez Bankası'nın bu hafta faiz artırması bekleniyor 22 Ocak 2025 09:18
ABD tahvil piyasasında korkulan olmadı ABD tahvil piyasasında korkulan olmadı 22 Ocak 2025 09:13
Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı 22 Ocak 2025 09:15
Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz Çin: Ticaret savaşının kazananı olmaz 22 Ocak 2025 09:12
İngiltere’de ücret artışları son 4 yılın en düşüğünde İngiltere'de ücret artışları son 4 yılın en düşüğünde 22 Ocak 2025 09:10
Malezya’da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı Malezya'da tüketici fiyat artış hızı yavaşladı 22 Ocak 2025 09:07
AB: Avrupa’nın ekonomik ağırlığı var AB: Avrupa'nın ekonomik ağırlığı var 22 Ocak 2025 09:05
Çin’de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı Çin'de 12 milyon 560 bin yeni istihdam yaratıldı 21 Ocak 2025 16:25
Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 34,3 milyar lira borçlandı 21 Ocak 2025 15:52
Rus rublesi değer kazanıyor Rus rublesi değer kazanıyor 21 Ocak 2025 13:02
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler