İngiltere'de tüketici morali geriledi

İngiltere'de tüketici güveni bu ay son bir yılın en düşük seviyesine gerileyerek 2011'den bu yana Aralık ve Ocak ayları arasındaki en sert düşüşü kaydetti.

Pazar araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan aylık tüketici güven endeksi, Aralık ayındaki -17 seviyesinden Ocak ayında -22'ye gerileyerek Aralık 2023'ten bu yana en düşük değerini aldı.

Ekonomistler günve endeksinin Ocak ayında -18'e gerilemesini bekliyorlardı.

Anketin beş bileşeninin tümü geriledi ve Maliye Bakanı Rachel Reeves'in Ekim ayından bu yana iyimser olmayan ekonomik sinyalleri yansıttı.

NIQ GfK tüketici içgörüleri direktörü Neil Bellamy, "Bu rakamlar tüketicilerin Birleşik Krallık'ın ekonomik beklentilerine olan güvenini kaybettiğinin altını çiziyor" dedi.

Bellamy, hane halkları arasındaki temkinli havanın bir örneği olarak GfK'nın tasarruf endeksindeki - genel tüketici güven endeksinin bir parçası olmayan - büyük artışa işaret etti.