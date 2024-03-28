İngiltere'nin otomobil üretimi art arda büyüyor

İngiltere'nin otomobil üretimi, güçlü iç taleple birlikte Şubat ayında art arda altıncı büyüme ayına imza attı.

İngiltere Motor Üreticileri ve Tüccarları Derneği (SMMT) tarafından açıklanan verilere göre, bir yıl önceki Şubat ayında üretilen 69 bin 707 otomobille karşılaştırıldığında, geçen ay ülkedeki fabrika hatlarından toplam 79 bin 907 adet çıkış oldu.

SMMT, büyük üreticilerin yeni elektrikli versiyonlara odaklanmak için bazı LNG ile çalışan modellerin üretimini durdurmasıyla, üretim hacimlerinin önümüzdeki aylarda daha değişken olabileceğini bildirdi.

Elektrikli araçların üretimi Şubat ayındaki toplam üretimin üçte birinden fazlasını oluşturarak 29 bin 38 adede ulaştı; Ancak bu rakam yine de Ocak ayında üretilen 29 bin 590 adedin biraz altında kaldı.

SMMT, İngiltere'deki otomobil üretiminin ilk iki ayda yüzde 17,8 artışla 162 bin 904 adede yükseldiğini ve bunun 2021'den bu yana en iyi başlangıç olduğunu belirtti.