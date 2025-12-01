İngiltere'nin yeni ekonomi vizyonu belli oluyor

Downing Street, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in geçen hafta 26 milyar sterlin (34,41 milyar dolar) vergi artışı içeren bütçesinin ardından Starmer'ın hükümetinin ekonomik büyümeyi artırma çabasının "daha geniş misyonunu" sunacağını belirtti.

Merkez sol İşçi Partisi, kamuoyu yoklamalarında sağcı Reform UK'nin gerisinde kalıyor. Bir sonraki ulusal seçimin en geç 2029 ortasında yapılması gerekiyor.

Geçen yıl tarihi bir seçim zaferi kazanmasına rağmen Starmer, kilit politikalardaki geri adımlar ve kamu maliyesine ilişkin devam eden endişelerle damgalanan zorlu ilk yılın ardından inisiyatifi yeniden kazanmak için kendi milletvekillerinden baskı altında.

Starmer'ın ofisi, başbakanın "gereksiz düzenlemeleri" kaldırmaktan bahsedeceğini söyledi.

Downing Street tarafından yayınlanan konuşma alıntılarına göre Starmer, "Ekonominin her köşesindeki aşırı maliyetleri ortadan kaldırmak, yaşam maliyetini kalıcı olarak düşürmek ve işletmeler için daha dinamik pazarları teşvik etmek açısından önemli bir adımdır" diyecek.

Konuşması ayrıca çıraklık ve eğitime erişimi artırarak ve nöroçeşitlilik, engellilik veya ruh sağlığı sorunları nedeniyle göz ardı edilen insanların istihdam önündeki engelleri kaldırarak daha fazla insanın işe girmesine yardımcı olmaya odaklanacak.