CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'nin yeni ekonomi vizyonu belli oluyor

İngiltere'nin yeni ekonomi vizyonu belli oluyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ofisi, Başbakan Starmer'in bugün İşçi Partisi hükümetinin parlamento döneminin geri kalanı için ekonomik vizyonunu ortaya koyacağını açıkladı. Konuşma geçen haftaki bütçenin üzerine inşa edilecek.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2025 09:20

Downing Street, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in geçen hafta 26 milyar sterlin (34,41 milyar dolar) vergi artışı içeren bütçesinin ardından Starmer'ın hükümetinin ekonomik büyümeyi artırma çabasının "daha geniş misyonunu" sunacağını belirtti.

Merkez sol İşçi Partisi, kamuoyu yoklamalarında sağcı Reform UK'nin gerisinde kalıyor. Bir sonraki ulusal seçimin en geç 2029 ortasında yapılması gerekiyor.

Geçen yıl tarihi bir seçim zaferi kazanmasına rağmen Starmer, kilit politikalardaki geri adımlar ve kamu maliyesine ilişkin devam eden endişelerle damgalanan zorlu ilk yılın ardından inisiyatifi yeniden kazanmak için kendi milletvekillerinden baskı altında.

Starmer'ın ofisi, başbakanın "gereksiz düzenlemeleri" kaldırmaktan bahsedeceğini söyledi.

Downing Street tarafından yayınlanan konuşma alıntılarına göre Starmer, "Ekonominin her köşesindeki aşırı maliyetleri ortadan kaldırmak, yaşam maliyetini kalıcı olarak düşürmek ve işletmeler için daha dinamik pazarları teşvik etmek açısından önemli bir adımdır" diyecek.

Konuşması ayrıca çıraklık ve eğitime erişimi artırarak ve nöroçeşitlilik, engellilik veya ruh sağlığı sorunları nedeniyle göz ardı edilen insanların istihdam önündeki engelleri kaldırarak daha fazla insanın işe girmesine yardımcı olmaya odaklanacak.

İlginizi Çekebilir
Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 27 Kasım 2025 15:27
Japonya’da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak Japonya’da bir ilk: Vergi gelirleri 80 trilyon yeni aşacak 27 Kasım 2025 15:22
Avro Bölgesi’nde kredilerde güçlü ivme yok Avro Bölgesi'nde kredilerde güçlü ivme yok 27 Kasım 2025 13:52
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 27 Kasım 2025 13:24
Almanya’da tüketici güveni yükseldi Almanya'da tüketici güveni yükseldi 27 Kasım 2025 12:47
Bitcoin’de toparlanma: 91 bin doları aştı Bitcoin'de toparlanma: 91 bin doları aştı 27 Kasım 2025 12:11
Kanada’dan çelik ürünlerine yeni vergi Kanada'dan çelik ürünlerine yeni vergi 27 Kasım 2025 11:48
Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi Çin’de sanayi şirketlerinin karları ekimde geriledi 27 Kasım 2025 11:42
Küresel internet altyapısının kırılganlığı büyük riskler oluşturuyor Küresel internet altyapısının kırılganlığı büyük riskler oluşturuyor 27 Kasım 2025 11:34
Asya borsaları Fed’e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor Asya borsaları Fed'e yönelik iyimserlikle pozitif seyrediyor 27 Kasım 2025 10:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 27 Kasım 2025 10:05
Brent petrolün varili 62,24 dolar Brent petrolün varili 62,24 dolar 27 Kasım 2025 09:46
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler