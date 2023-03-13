Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, konuya ilişkin basın toplantısında, 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait bütçelerin hazırlanarak Bakanlar Kurulunda oylandığını belirtti.

Onaylanan bütçenin milletvekillerinin de onayı için Meclise gönderildiğini ifade eden Sudani, "Söz konusu bütçe tüm siyasi gruplarla görüşüldü ve bu bütçe üzerinde siyasi uzlaşı sağlandı. Meclisten gecikmeden geçeceğinden de eminiz." dedi.

Sudani, Irak mali bütçesindeki açığın ise yaklaşık 47 milyar 936 milyon dolar olduğunu ifade etti.

BÜTÇEDE IKBY'NİN PAYI YÜZDE 12

Bütçede bir varil petrolün satış fiyatı olarak 70 doların esas alındığını aktaran Başbakan Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bütçe payının yüzde 12,6 olduğunu kaydetti.

Irak Başbakanı, IKBY'den ihraç edilecek petrol gelirlerinin tamamının ise merkezi yönetim denetiminde banka hesabına yatırılacağını sözlerine ekledi.

KABİNE, HALEPÇE'NİN İL OLMASI KARARINI DA ONAYLAYARAK MECLİSE YOLLADI

Öte yandan Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulunun kararı doğrultusunda, Halepçe'nin il statüsüne kavuşması onaylandı.

Söz konusu karar da milletvekillerinin onayı için Meclise gönderildi.