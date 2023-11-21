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İranlı Bakandan BAE açıklaması: 34 milyar dolara ulaştı

İran Yol ve Şehircilik Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacminin 34 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2023 11:55

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2023 11:55

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ticaret hacminin 2022'de 34 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş, BAE'nin Tahran Büyükelçisi Seyf Muhammed Al Zaabi ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran ile BAE arasındaki ilişkilerin özellikle son iki yılda geliştiğini belirten Bezrpaş, gümrük verilerine göre, 2022'de İran'ın en çok ihracat yaptığı üçüncü ülkenin BAE olduğunu ifade etti.

Bezrpaş, "Geçen yıl iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 34 milyar dolara ulaştı. İki ülkenin mevcut kapasiteleri sayesinde çeşitli alanlarda karşılıklı yatırımlara zemin hazırlanacağını umuyorum." dedi.

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