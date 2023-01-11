İspanya'nın güneyindeki Murcia, Endülüs ve Valensiya özerk bölgelerindeki çiftçiler başkent Madrid'deki Ekolojik Geçiş Bakanlığı binası önünde gösteri yaptı.

"Avrupa'nın meyve bahçesi" olarak adlandırılan tarım bölgelerinin yeni plandan dolayı "ölümcül bir yara alacağını" savunan Alicante, Murcia ve Almeria kentlerindeki çiftçilerin bağlı olduğu sendikalar, hükümetin geri adım atmaması halinde ekili alanların yüzde 50 azalacağını, 10 bin ila 15 bin işçinin de ciddi kayıplar yaşayacağını savundu.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisinin (PP) de desteğini alan çiftçiler, hükümetin değişiklik yapmayı planladığı Tajo-Segura ile bağlantılı göletler ve su kanalları olmadan bölgelerinin çöle döneceğini ve işsizliğin artacağını iddia etti.

Gösteri için Madrid'e gelen Alicante Genç Tarım İşçileri Sendikası Başkanı Jose Vicente Andreu, AA muhabirine verdiği demeçte, "Bizim istediğimiz Tajo-Segura arasındaki göletlerdeki su kullanımının mevcut halinde kalması. Kuraklık sorunu var ve bununla birlikte yaşamaya mecburuz ama ekolojik gerekçelerle sahte politikalarla suyumuzun kesilmesine karşıyız." dedi.

Andreu, "Bakanlığın planının tarım sektörüne verdiği zarar iklim değişikliğinden çok daha fazla. İklim değişikliği bir sorun ama onun vereceği zararı kapatmak için yapılan siyasi hamleler çok daha büyük zararlar veriyor." şeklinde konuştu.

"YENİ BİR SU SAVAŞI ENGELLENMELİ"

Ekolojik Geçiş Bakanlığının sunduğu plan gereği, ülkedeki en büyük hidrolik projelerden biri olan Tajo ve Segura nehirleri ile bağlantılı göletlerden tarım alanlarına aktarılan suyun 2027'ye kadar yüzde 40 düşürülmesi, buna karşılık su ihtiyaçlarının karşılanması için bölgeye 8 milyar avroluk yatırım yapılması ve kuraklık sorunundan dolayı son yıllarda azalan Tajo Nehri'ndeki su seviyesinin de kademeli olarak artırılması hedefleniyor.

Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera, sorunun gerçek nedenlerine odaklanması gerektiğini söyleyerek, "uzun yıllar sürebilecek kuraklık sorununa karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini ve ülkenin güney bölgelerinde siyasi partiler arasında yeni bir su savaşı başlatılmasının engellenmesinin şart olduğunu" ifade etti.