Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı

ABD ile ticaret anlaşmasının ardından Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı.

Oluşturma Tarihi 13 Ağustos 2025 09:02

Japon imalatçılar, ABD ile yakın zamanda yapılan ticaret anlaşmasının da etkisiyle Ağustos ayında güvenlerini artırdı, ancak ABD'nin gümrük vergilerinin olası etkilerine ilişkin endişeler devam ediyor.

Reuters Tankan anketi, imalatçılar için duyarlılık endeksinin Temmuz ayındaki +7 seviyesinden Ağustos ayında +9'a yükseldiğini ve üst üste ikinci ay iyileşme kaydettiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, endeksin önümüzdeki üç ay içinde +4'e düşeceği tahmin ediliyor ve bu da işletmelerin ABD gümrük tarifelerinin olası etkilerine hazırlanırken temkinli bir görünüm sergilediğini gösteriyor.

Anket 30 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında 497 finans dışı şirket ile gerçekleştirilmiş olup 241 şirket ankete isimsiz olarak katılmıştır. Japonya ve ABD kısa bir süre önce, ABD'de 550 milyar dolarlık bir Japon yatırım paketi karşılığında otomobil ve diğer mallar üzerindeki gümrük vergilerini %15'e indiren bir ticaret anlaşmasına vardı.

Japonya'nın önemli otomotiv endüstrisinin de dahil olduğu ulaşım makineleri sektöründeki imalatçılar, Temmuz ayındaki +9 seviyesinden Ağustos ayında +25'e önemli bir sıçrama kaydetti, ancak Kasım ayında +9'a düşmesi bekleniyor. Olumlu anlaşmaya rağmen, bazı otomobil endüstrisi yöneticileri ABD gümrük tarifeleri ve Çin'de yavaşlayan satışlara ilişkin endişelerini dile getirdi.

Gıda sektörü, artan bileşen ve malzeme maliyetlerinin işletmeler üzerinde baskı oluşturması nedeniyle sıfırdan -25'e düşen duyarlılıkla en sert düşüşü gördü. İmalatçı olmayan sektörlerde de endeks +30'dan +24'e gerilerken, perakende ve emlak sektörleri yaya trafiğinin azalması ve hava koşullarına bağlı aksaklıklar gibi zorluklardan bahsetti.

