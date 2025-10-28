Japonya: Hızla bir önlemler paketi hazırlanmalı

CANLI BORSA
Japonya'nın yeni Ekonomik Canlanma Bakanı Minoru Kiuchi, artan yaşam maliyetlerinden kaynaklanan sıkıntılar için hızla bir önlemler paketi hazırlanması gerektiğini açıkladı.

Japonya'nın yeni Ekonomik Canlanma Bakanı Minoru Kiuchi, zayıf yen'in ekonomiye faydaları olduğunu ve olumsuz etkilerinin ise artan yaşam maliyetlerinden kaynaklanan sıkıntıyı hafifletmek için hızla bir önlemler paketi hazırlanarak ele alınabileceğini söyledi.

Kiuchi, yeni yönetimin önceliğinin ekonomik büyümeyi hızlandırmak olduğunu, böylece toparlanmanın faydalarının daha geniş bir nüfusa iletilebileceğini belirtti. Zayıf yen'in ithalat maliyetlerini ve yerel fiyatları artırarak hanehalklarının satın alma gücünü etkilediğini kabul eden Kiuchi, "Ancak ihracatçıların karlarına ve yurt içi yatırıma sağladığı destek gibi avantajları da var" dedi.

Mali güvercin olarak bilinen Başbakan Sanae Takaichi'nin, hanehalklarının enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak için geçen yılki 92 milyar dolarlık paketi aşması muhtemel bir ekonomik paket hazırladığı belirtiliyor.

Piyasalar, BOJ'un Perşembe günü sona erecek iki günlük politika toplantısında faiz oranlarını %0.5'te sabit tutmasını bekliyor.

