Japonya Maliye Bakanı'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması

Gazetecilere konuşan Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki Japon ekonomisinin enflasyonu yenmek için görmekte olduğu "parlak işaretlere" dikkat çekti. Yine de son anketlerin halkın mali disiplinle ilgili endişeler beslediğini gösterdiğini de itiraf etti.

"Japon ekonomisinde parlak işaretler gelişiyor" diye konuşan Suzuki, Başbakan Kishida liderliğindeki kabineye kamuoyu desteğinin azaldığı yönündeki anketlerden endişe duymadıklarını, anketlerin asıl kamuoyunun mali disiplinden büyük endişe duyduğunu gösterdiğini belirtti.