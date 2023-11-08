Japonya'da "durağan" görünüm sürüyor

Moody's Japonya'nın kredi notunu açıkladı. Moody's kredi notunu A1 olarak açıklayarak görünümünü de durağan olarak teyit etti. Bugünkü derecelendirme faaliyetinin Japonya'nın çok büyük borç yükünü taşıma kapasitesinin, özel sektör tasarruflarının devam eden büyümesi ile desteklenen güçlü yurtiçi likidite de dahil olmak üzere, zorlu kredi güçlerinin korunması ile desteklenerek sağlam kaldığı beklentisini yansıttığını belirten Moody's, "Bununla birlikte, özellikle nüfusun yaşlanmasıyla ilgili yapısal zayıflıkların devam etmesi de kredi için önemli bir kısıt olmaya devam etmektedir" dedi.

Moody's, "Durağan görünüm, son on yıldaki olağanüstü gevşeme duruşundan sonra para politikasının muhtemel normalleşmesinden kaynaklanan borç ödenebilirliğine yönelik risklere karşı, daha yüksek çekirdek enflasyon ve ücret artışı da dahil olmak üzere reflasyondaki ilerlemenin yeni işaretlerini dengelemektedir" değerlendirmesini de yaptı.

Japonya'nın yerel ve yabancı para cinsinden ülke tavanları Aaa olarak değişmeden kaldı. Y