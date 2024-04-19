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Japonya'da enflasyon hedefin üzerinde seyrediyor

Japonya'da enflasyon 2 yıldır Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 19 Nisan 2024 09:38

Son Güncelleme Tarihi 19 Nisan 2024 09:38

Japonya'da tüketici enflasyonu Mart ayında da Japonya Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin üzerinde seyretmeye devam etti.

Mart ayında manşet enflasyon bir önceki yıla göre %2,7 arttığını ve Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2,8 olmuştu. Hane halkı için doğal gaz maliyeti bir yıl öncesine göre daha düşük olurken, taze gıda ve dışarıda yemek fiyatlarını içeren gıda enflasyonu artış kaydetti. Taze gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Mart ayında yıllık yüzde 3,2 yükseldi. Şubat ayında artış oranı yüzde 2,9 seviyesindeydi.

Taze gıda hariç tüketici fiyatlarında yıllık artış da Mart ayında yüzde 2,5 oldu.

Bu durum, enflasyonun 13 yıl sonra ilk kez BOJ'un %2'lik hedefinin üzerine çıktığı Nisan 2022'de başlayan yükseliş eğilimini devam ettirdi. Enflasyon, o zamandan beri bu seviyenin üzerinde kaldı.

Ekonomistler, hükümetin kamu hizmetleri sübvansiyonlarını Mayıs sonunda planlandığı gibi aşamalı olarak kaldırması halinde enflasyonun önümüzdeki aylarda daha hızlı bir şekilde yükselebileceğini söylüyor.

Capital Economics ekonomist yardımcısı Gabriel Ng, "Enflasyon BOJ'un tahminleri doğrultusunda gelişmeye devam ederse, bu yıl daha fazla sıkılaştırma gelebilir" dedi.

BOJ'un politika kurulu önümüzdeki hafta fiyatlara ilişkin üç aylık görünümünü açıklayacak.

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