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Japonya'da tüketici enflasyonu yavaşladı

Japonya'da tüketici enflasyonu bir miktar yavaşlamasına rağmen yükseliş eğilimini korumaya devam etti.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2025 08:38

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2025 08:40

Japonya'da tüketici enflasyonu Şubat ayında enerji sübvansiyonlarının etkisiyle bir miktar yavaşlasa da pirinç fiyatlarındaki rekor artış ve güçlü ücret artışı göstergeleri nedeniyle yükseliş eğilimini sürdürdü ve faiz artırımı beklentilerini korudu.

Manşet tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki yıla göre %3,7 artarken, Ocak ayındaki %4,0'lık artışa kıyasla çok daha yavaş bir artış gösterdi. Enerji fiyatları, hükümetin elektrik ve gaz faturaları için sübvansiyonları yeniden uygulamaya koymasıyla, bir önceki ay görülen %10,8'lik artıştan çok daha yavaş bir şekilde yıllık %6,9 arttı. Manşet rakam hafiflemesine rağmen, fiyat eğilimleri hala yukarı doğru eğimli ve Japonya Merkez Bankası'nın sıkılaştırmaya devam etmek için alanı olduğunu gösteriyor.

Taze gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon rakamı %2,9 olan beklentilerin üzerinde yüzde 3 olarak gerçekleşti. Ocak ayında bu oran %3,2 olmuştu.

Japonya Merkez Bankası'nın yakından izlediği değişken taze gıda ve enerji fiyatları hariç enflasyon Şubat ayında bir yıl öncesine göre %2,6 artarken, Ocak ayındaki artış %2,5 olmuştu.

Capital Economics Asya-Pasifik Başkanı Marcel Thieliant, "Şubat ayında enflasyonun temelindeki güç, Japonya Merkez Bankası'nın Mayıs ayındaki bir sonraki toplantısında faiz artırımına gidebileceğini gösteriyor" dedi.

Ancak, ABD gümrük tarifelerinin etkisine ilişkin belirsizliğin BOJ'un hamlesini Temmuz ayına erteleyebileceğini belirten Thieliant, "Her iki durumda da, enflasyonda devam eden güç, bankanın politikayı çoğu kişinin beklediğinden daha agresif bir şekilde sıkılaştıracağı görüşümüzü destekliyor" diye konuştu.

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