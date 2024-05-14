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Japonya'da üretici fiyatları piyasa beklentisine paralel arttı

Japonya'nın üretici fiyatları olarak kabul edilen kurumsal mal fiyatları Nisan ayında beklentilere paralel artış gösterdi.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 14 Mayıs 2024 08:56

Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından açıklanan ve şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyatları endeksinde (CGPI) Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre artış yüzde 0,9 oldu. Piyasa beklentisi de bir önceki ay yüzde 0,8 olan artışın yüzde 0,9'a çıkacağı yönündeydi.

"SON KESKİN DÜŞÜŞLERİN YANSIMASI"

Aynı ayda toptan fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Veriler, yen bazlı ithal mal fiyat endeksinin Mart ayındaki yüzde 1,4'lük artışın ardından Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 6,4 artığını gösterdi. Analistler, bu durumun para birimindeki son keskin düşüşlerin bir yansıması olduğuna işaret ettiler.

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