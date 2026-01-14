CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Jeopolitik krizler nedeniyle Avro Bölgesi'nde büyüme riskleri artıyor

Jeopolitik krizler nedeniyle Avro Bölgesi'nde büyüme riskleri artıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, jeopolitik krizler ve teknolojik değişimlerin yaşandığı günümüzde Avro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler konusunda uyardı.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 15:28

Luis de Guindos, İspanya ekonomisinin mevcut durumunu ve geleceğini uluslararası yatırımcılara sunmak amacıyla Madrid'de her yıl düzenlenen "2026 İspanya Yatırımcılar Günü'nde" Avro Bölgesi ekonomisi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, zorlu ekonomik ortama rağmen Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerin güçlü olduğunu savunarak, küresel tedarik zincirlerine ve uluslararası finans piyasalarına güçlü bir şekilde entegre olan açık bir ekonomi olarak Avro Bölgesi'nin, jeopolitik ve ticaret politikası gelişmelerinden kaynaklanan dış şoklara ve kırılganlıklara maruz kaldığını söyledi.

Jeopolitik krizler ve teknolojik değişimlerin yaşandığı dönemde Avro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler konusunda uyarılarda bulunan de Guindos, "Küresel ortamdaki yüksek düzeydeki belirsizlik, mevcut piyasa fiyatlarına yansımış görünmüyor." dedi.

Luis de Guindos olumsuz sürprizlerin duyarlılıkta ani değişikliklere neden olabileceğini ve bunun da çeşitli varlık sınıflarını ve bölgeleri etkileyebileceğine dikkati çekerek, "Jeopolitik riskler, büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Luis de Guindos, ticarete daha bağımlı olan veya kamu borcu daha yüksek ülkelerin yayılma etkilerine ve bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuz risklere daha fazla maruz kaldığını vurguladı.

Ticaret veya diğer jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması, yapay zeka alanındaki ilerlemelerde yaşanan aksilikler ve buna bağlı olarak varlık fiyatlarında meydana gelen ayarlamalar veya ABD'nin mali güvenilirliğine ilişkin artan şüpheler gibi olası risk senaryolarını anlatan de Guindos, enflasyonun da farklı yönlerde etkilenebileceğine işaret etti.

Luis de Guindos, "ABD gümrük vergilerindeki artışın Avro Bölgesi ihracatına olan talebi azaltması ve aşırı kapasiteye sahip ülkelerin Avro Bölgesi'ne ihracatlarını artırması durumunda enflasyon düşebilir. Daha parçalı küresel tedarik zincirlerinin ithalat fiyatlarını yükseltmesi, kritik hammaddelerin arzını kısıtlaması ve Avro Bölgesi ekonomisindeki kapasite kısıtlamalarını artırması durumunda enflasyon yükselebilir." ifadelerini kullandı.

Luis de Guindos, Çin'in, özellikle ileri imalat ve yeşil teknoloji sektörlerinde küresel ihracattaki payının istikrarlı bir şekilde artmasıyla, Avro Bölgesi ülkelerinin kilit ihracat sektörlerinde giderek daha rekabetçi hale geldiğine de dikkati çekti.

İlginizi Çekebilir
Küresel elektrikli araç satışları rekor kırdı Küresel elektrikli araç satışları rekor kırdı 14 Ocak 2026 08:38
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 13 Ocak 2026 16:45
ABD’de TÜFE aralık ayında arttı ABD'de TÜFE aralık ayında arttı 13 Ocak 2026 16:38
Japonya’da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı Japonya'da iflas eden şirket sayısı 10 bini aştı 13 Ocak 2026 16:29
JPMorgan’ın net karı geriledi JPMorgan'ın net karı geriledi 13 Ocak 2026 16:20
Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor Bitcoin’de kritik sınır: 95 bin dolar eşik olarak takip ediliyor 13 Ocak 2026 16:03
Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir Standard Chartered: Ethereum, Bitcoin’i geride bırakabilir 13 Ocak 2026 16:00
ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti ABD’de küçük işletmelerin ekonomiye bakışı iyileşti 13 Ocak 2026 14:50
Umman’da ’Küresel Finans Merkezi’ kurulacak Umman'da 'Küresel Finans Merkezi' kurulacak 13 Ocak 2026 14:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 13 Ocak 2026 13:32
Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında 13 Ocak 2026 13:17
Almanya’da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor Almanya'da tarım ürünleri üretici fiyatları geriliyor 13 Ocak 2026 13:02
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.342,9600 Değişim 120,83 Son veri saati:
Düşük 12323,66 Yüksek 12444,49
Açılış
43,1827 Değişim 0,0335 Son veri saati:
Düşük 43,1476 Yüksek 43,1811
Açılış
50,3345 Değişim 0,1105 Son veri saati:
Düşük 50,255 Yüksek 50,3655
Açılış
6.437,4720 Değişim 81,036 Son veri saati:
Düşük 6358,722 Yüksek 6439,758
Açılış
126,8842 Değişim 6,9091 Son veri saati:
Düşük 120,2011 Yüksek 127,1102
Açılış
BİST En Aktif Hisseler