JPMorgan ABD ekonomisinden endişe ediyor

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin 1970'lerde ülkeyi zora sokan sorunların tekrarlanmasından endişe ediyor.

New York Ekonomi Kulübü'nde konuşan Dimon, "Evet, bence bunun tekrar olma ihtimali var. Daha önce gördüğümüzden daha fazla 70'lere benzemesinden endişe ediyorum. Son 20 yıldır yaşadığımızdan daha çok 70'lere benzeyecek koşullar var" dedi.

Dimon Salı günkü konuşmasında, büyük miktarlardaki hükümet harcamaları ve Fed'in bilançosunu küçültme çabalarının yanı sıra Orta Doğu ve Ukrayna'da devam eden savaşlar ve bunların temel emtia piyasalarını, göçü ve jeopolitik ilişkileri bozma potansiyeli hakkındaki endişeleri de dahil olmak üzere diğer bazı tanıdık konulara geri döndü.

Aynı zamanda ABD ekonomisini "patlama" olarak tanımladı ve Amerikan tüketicisinin, ABD banka kredilerinin, ev fiyatlarının ve hisse senedi fiyatlarının dirençli durumunu selamladı. Ekonomik büyümenin pek çok sorunun çözümünde anahtar rol oynadığını söyledi.

Dimon "Daha fazlasını ve daha iyisini yapmamız gerekiyor ve bu yüzden ekonomiyi büyütmemiz gerekiyor" diye konuştu.