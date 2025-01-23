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JPMorgan: Trump'ın gümrük vergisi politikası ulusal güvenlik için olumlu

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Donald Trump'ın gümrük vergisi politikasının ulusal güvenlik için olumlu olduğunu açıkladı.

Oluşturma Tarihi 23 Ocak 2025 09:09

Son Güncelleme Tarihi 23 Ocak 2025 09:09

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Başkan Donald Trump'ın ABD'nin ticaret ortaklarına uygulayacağı gümrük vergilerinin olumlu karşılanabileceğini söyledi.

Dimon, gümrük vergilerinin doğru kullanıldıkları takdirde Amerikan çıkarlarını koruyabileceklerini ve ticaret ortaklarını ülke için daha iyi anlaşmalar için masaya geri getirebileceklerini vurguladı.

"Eğer biraz enflasyonistse, ama ulusal güvenlik için iyiyse, öyle olsun. Yani, aşın bunu" diye konuşan Dimon, "Gümrük vergilerine bakıyorum, bunlar ekonomik bir araç, hepsi bu. Nasıl kullandığınıza, neden kullandığınıza ve bunun gibi şeylere bağlı olarak ekonomik bir silahtır. Gümrük tarifeleri enflasyonisttir ve enflasyonist değildir" dedi.

Dimon, "Gümrük vergileri doları değiştirebilir ama en önemli şey büyüme" ifadelerini de kullandı.

Davos'tan CNBC'ye konuşan Goldman Sachs CEO'su David Solomon da iş dünyası liderlerinin ticaret konuları da dahil olmak üzere politika değişikliklerine hazırlandığını söyledi.

Solomon, "Bence zaman içinde belirli ticaret anlaşmalarının yeniden dengelenmesine dönüşüyor. Bence bu yeniden dengeleme, doğru şekilde ele alınırsa ABD'nin büyümesi için yapıcı olabilir. Asıl soru, ne kadar hızlı, ne kadar düşünceli bir şekilde. Bunların bir kısmı sadece ticaretten öte şeyler için müzakere taktikleri. Uygun şekilde kullanıldığında yapıcı olabilir. Bu durum yıl boyunca devam edecek ve bunu yakından izlememiz gerekiyor" dedi.

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