Kashkari: Fed`in para politikasını sıkılaştırmaya devam etmesi ihtiyacı çok açık

Hali hazırda Fed'in en şahin üyesi olarak öne çıkan Kashkari, Banka'nın politika faizini gelecek yıl sonuna kadar 200 baz puan daha artırmasını bekliyor.

FED FAİZ ARTIRIMI KONUSUNDA ISRARCI OLABİLİR

Kashkari, en büyük korkusunun Fed'in fiyat baskılarının ısrarcılığını yanlış okuması ve bunun sonucu olarak enflasyonu kontrol altına almak için daha fazla agresif faiz artırımı yapmaya ihtiyaç duyması olduğunu vurguladı.

ENFLASYONUN KONTROLDEN ÇIKMASI FED'İ AGRESİF DAVRANMAYA ZORLAYACAK

"Pek çok ölçüme göre maksimum istihdam seviyesindeyiz ve çok yüksek bir enflasyonumuz var. Bu tamamen dengesiz bir durum ve bunların dengeye getirmek için para politikasını sıkılaştırmamız gerektiği çok açık" diye konuşan Kashkari, "Enflasyon yüzde 8 veya 9 ise, enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkması ve bizim çok agresif davranmak zorunda bırakacak çok kötü sonuçlara yol açması riski ile karşı karşıyayız demektir" dedi.

"ENFLASYON DAHA DÜŞÜK OLSAYDI FAİZ ARTIRIMINA GEREK DUYULMAZDI"

Kashkari, "Eğer enflasyon yüzde 4 seviyesinde olsaydı, Fed'in aşırıya kaçmadığından ve ekonomiyi bir daralmaya göndermediğinden emin olmak için faiz artırımlarında daha yavaş gidebilirdi" ifadelerini de kullandı.