Mart ayı enflasyon (TÜFE) rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Bununla beraber kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan 2022 için yüzde %29,88 oldu. Peki kira artış oranı hesaplaması nasıl yapılıyor? İşte merakla beklenen haberin detayları...
Kira artış oranı Nisan 2022 belli oldu! Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?
Türkiye İstatistik Kurumu`nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Nisan 2022 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Mart ayı enflasyon verisi sonrası Nisan 2022 kira artış oranı hesaplaması…
NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE %29,88 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Nisan 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan 2022 için yüzde %29,88 olarak gerçekleşti.
Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Nisan 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:
NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA
Örnek Konut Kirası: 1.000 TL
Kira Artış Oranı: %29,88
Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TL
Nisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.
MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde %5,46 yıllık bazda yüzde %61,14 olarak gerçekleşti.
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