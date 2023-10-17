Küresel akıllı telefon pazarı yüzde 8 daraldı

Counterpoint'in Reuters ile paylaştığı veriler, Çinli Xiaomi, Oppo ve Vivo firmalarının da dahil olduğu ilk beş markanın payının son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Rapor, pazarda devam eden çöküşün, sevkiyatları 3'ncü çeyrekte %8 oranında azalan Apple gibi şirketlerin gelecekteki kazançlarını azaltabileceği korkusunu körüklediği belirtilirken, pazar lideri Samsung'un bu dönemde satış hacminde %13'lük bir düşüş olduğu vurgulandı.

Bu çeyrekte pazar payı kazananlar arasında Huawei de yer alıyor. Huawei, ABD'nin katı yaptırımlarına rağmen, bu yılın başlarında gelişmiş bir yerli üretim çip kullanan Mate 60 Pro akıllı telefonuyla sektörü şok etti.

Counterpoint, Eylül ayında satışa sunulan iPhone 15 serisini ABD, Avrupa ve Kore gibi gelişmiş pazarlarda büyümeyi canlandırmaya yardımcı olabilecek bir faktör olarak gösterdi.

Pazar araştırma şirketi, "Güçlü bir Eylül ayının ardından, iPhone 15 serisinin tam etkisiyle ivmenin yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.