CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel akıllı telefon pazarı yüzde 8 daraldı

Küresel akıllı telefon pazarı yüzde 8 daraldı

Counterpoint Research'ün verilerine göre, talebin çoğu gelişmiş pazarda azalması nedeniyle küresel akıllı telefon pazarı %8 oranında daralarak son on yılın en düşük üçüncü çeyrek seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 09:24

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 09:24

Counterpoint'in Reuters ile paylaştığı veriler, Çinli Xiaomi, Oppo ve Vivo firmalarının da dahil olduğu ilk beş markanın payının son üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Rapor, pazarda devam eden çöküşün, sevkiyatları 3'ncü çeyrekte %8 oranında azalan Apple gibi şirketlerin gelecekteki kazançlarını azaltabileceği korkusunu körüklediği belirtilirken, pazar lideri Samsung'un bu dönemde satış hacminde %13'lük bir düşüş olduğu vurgulandı.

Bu çeyrekte pazar payı kazananlar arasında Huawei de yer alıyor. Huawei, ABD'nin katı yaptırımlarına rağmen, bu yılın başlarında gelişmiş bir yerli üretim çip kullanan Mate 60 Pro akıllı telefonuyla sektörü şok etti.

Counterpoint, Eylül ayında satışa sunulan iPhone 15 serisini ABD, Avrupa ve Kore gibi gelişmiş pazarlarda büyümeyi canlandırmaya yardımcı olabilecek bir faktör olarak gösterdi.

Pazar araştırma şirketi, "Güçlü bir Eylül ayının ardından, iPhone 15 serisinin tam etkisiyle ivmenin yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz" dedi.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de konut fiyatlarındaki artış azaldı İngiltere'de konut fiyatlarındaki artış azaldı 16 Ekim 2023 09:16
Putin’den Çin’e ziyaret: Desteğin altı çizilecek Putin'den Çin'e ziyaret: Desteğin altı çizilecek 16 Ekim 2023 09:13
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 16 Ekim 2023 13:23
ECB üyesi: ECB enflasyonu dizginlemek için yeterince çaba sarf etti ECB üyesi: ECB enflasyonu dizginlemek için yeterince çaba sarf etti 16 Ekim 2023 09:10
ABD ekonomisinde resesyon beklentisi azaldı ABD ekonomisinde resesyon beklentisi azaldı 16 Ekim 2023 09:08
ABD’den Çin’e sıkı önlem: Erişim kısıtlanacak ABD'den Çin'e sıkı önlem: Erişim kısıtlanacak 16 Ekim 2023 09:04
’Japon yeni baskı altında kalmaya devam edecek’ 'Japon yeni baskı altında kalmaya devam edecek' 16 Ekim 2023 09:01
Çin ekonomisinde toparlanma işaretleri görülüyor Çin ekonomisinde toparlanma işaretleri görülüyor 16 Ekim 2023 08:57
Ferrari kripto paralarla ödeme kabul edecek Ferrari kripto paralarla ödeme kabul edecek 16 Ekim 2023 08:54
Küresel piyasalar haftaya negatif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya negatif seyirle başladı 16 Ekim 2023 09:21
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 16 Ekim 2023 10:02
ECB üyesi: Enflasyonda zaferi kutlamak için çok erken ECB üyesi: Enflasyonda zaferi kutlamak için çok erken 16 Ekim 2023 08:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,73
%0,273
EURO
1.000,72
%0,0717
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
999,76
%-0,0236
ALTIN
995,93
%-0,4068
EURO
1.001,62
%0,1616
DOLAR
937,35
%-6,2655
BORSA
988,40
%-1,1604
ALTIN
1.020,14
%2,0139
EURO
1.032,96
%3,2957
DOLAR
996,56
%-0,3444
BORSA
1.007,15
%0,715
ALTIN
1.608,98
%60,8981
EURO
1.494,51
%49,4508
DOLAR
2.187,66
%118,7661
BORSA
1.702,52
%70,2518
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler