Küresel bankalar Çin için büyüme tahminini yükseltiyor

SocGen analistleri Pekin'in bu yıl bütçe dışı bir mali genişlemeye gitme ihtimalinin düşük olduğunu, ancak yapısal olarak düşük arazi satışları ve yerel yönetim borç baskısı nedeniyle gelecek yıl daha yüksek bir merkezi hükümet açığı olasılığının güçlü olduğunu düşünüyorlar.

Analistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "Bütçenin büyüklüğü hükümetin gelecek yılki büyüme hedefine bağlı. Herhangi bir "big-bang" teşviki olmadan 2024 büyümesinin %4 olarak gerçekleşeceğini düşünüyoruz" değerlendirmesine de yer verdiler.

SocGen, Çin Merkez Bankası'Ndan 2023 sonuna kadar 10 baz puanlık bir faiz indirimi ve 25 baz puanlık bir zorunlu karşılık oranı indirimi geleceği beklentisini de korudu.