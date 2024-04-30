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Küresel doğrudan yabancı yatırımlar azaldı

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) yayınladığı verilere göre küresel doğrudan yabancı yatırımlar, 2023'te yüzde 7 azalarak 1 trilyon 364 milyar dolara geriledi.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 14:02

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 14:02

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütünün (OECD) yayımladığı küresel doğrudan yabancı yatırım verilerine göre, küresel doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl da düşüş eğilimini sürdürdü ve üst üste iki yıldır salgın öncesi seviyelerin altında kaldı.

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 2023'te yıllık bazda yüzde 7 azalışla 1 trilyon 364 milyar dolar oldu.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER VE YÜKSEK FAİZLER YATIRIMLARI ETKİLEDİ

Yatırımlardaki düşüşün üçte ikisinden fazlası OECD ekonomilerinde ve diğer ülkelerde görülürken, özellikle Çin'de jeopolitik gerilimler ve yüksek faizler nedeniyle rekor seviyede düşük yabancı yatırım kaydedildi.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR AZALDI

OECD dışı G20 ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl yüzde 46 azaldı.

Düşüş eğilimine rağmen ABD, Brezilya ve Kanada geçen yıl en fazla doğrudan yabancı yatırım çeken üç ülke oldu.

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