Küresel konteyner navlun fiyatlarında artış yavaşladı

Küresel konteyner navlun fiyatlarındaki yukarı hareket, geride kalan haftada hızı azalsa da artışını sürdürdü. Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 13 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde %2 daha arttı.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 4 bin 716 dolardan 4 bin 801 dolara yükseldi.

PANDEMİ ÖNCESİ SEVİYE OLAN BİN 420 DOLARIN İSE %238 YUKARISINDA BULUNUYOR

Böylece 2 Mayıs haftasında 2 bin 706 dolar seviyesinden bugüne kadar yükseliş %77,4'e ulaştı. Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı %202 oldu. Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 443 dolar olarak hesaplandı. Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 736 doların 707 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların ise %238 yukarısında bulunuyor. Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları %2 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında %3 yukarı geldi. Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam'da 6.032 dolardan 6.177 dolara, Rotterdam-Shanghai'de 642 dolardan 661 dolara çıktı.

Shanghai-Los Angeles hattı %1 artışla 5 bin 975 dolardan 6 bin 25 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı sınırlı bir düşüşle 693 dolar oldu.

Shanghai-New York hattında artış %1 oldu ve fiyatlar 7 bin 214 dolardan 7 bin 299 dolara kadar yükseldi.