Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

BIST 100
2.864,25
-4,19 (% -0,15)
DOLAR
17,9331
0 (% -0,03)
EURO
18,4099
-0,12 (% -0,66)
ALTIN
1.039,38
6,69 (% 0,65)
GÜMÜŞ
12,00
0,30 (% 2,57)
BITCOIN
24.494
456,83 (% 1,90)
PETROL
98,01
-1,59 (% -1,60)
BONO
20,07
-0,24 (% -1,18)
ACSEL - ACIPAYAM SELULOZ ADEL - ADEL KALEMCILIK ADESE - ADESE GAYRIMENKUL AEFES - ANADOLU EFES AFYON - AFYON CIMENTO AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING AGYO - ATAKULE GMYO AKBNK - AKBANK AKCNS - AKCANSA AKENR - AK ENERJI AKFGY - AKFEN GMYO AKGRT - AKSIGORTA AKMGY - AKMERKEZ GMYO AKSA - AKSA AKSEN - AKSA ENERJI AKSGY - AKIS GMYO AKSUE - AKSU ENERJI AKYHO - AKDENIZ YATIRIM HOLDING ALARK - ALARKO HOLDING ALBRK - ALBARAKA TURK ALCAR - ALARKO CARRIER ALCTL - ALCATEL LUCENT TELETAS ALGYO - ALARKO GMYO ALKA - ALKIM KAGIT ALKIM - ALKIM KIMYA ALMAD - ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI ANELE - ANEL ELEKTRIK ANGEN - ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK. ANSGR - ANADOLU SIGORTA ARASE - DOGU ARAS ENERJI ARCLK - ARCELIK ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARENA - ARENA BILGISAYAR ARMDA - ARMADA BILGISAYAR ARSAN - ARSAN TEKSTIL ARZUM - ARZUM EV ALETLERI ASELS - ASELSAN ASUZU - ANADOLU ISUZU ATAGY - ATA GMYO ATATP - ATP BILGISAYAR ATEKS - AKIN TEKSTIL ATLAS - ATLAS YAT. ORT. ATSYH - ATLANTIS YATIRIM HOLDING AVGYO - AVRASYA GMYO AVHOL - AVRUPA YATIRIM HOLDING AVOD - A.V.O.D GIDA VE TARIM AVTUR - AVRASYA PETROL VE TUR. AYCES - ALTINYUNUS CESME AYDEM - AYDEM ENERJI AYEN - AYEN ENERJI AYES - AYES CELIK HASIR VE CIT AYGAZ - AYGAZ BAGFS - BAGFAS BAKAB - BAK AMBALAJ BALAT - BALATACILAR BALATACILIK BANVT - BANVIT BARMA - BAREM AMBALAJ BASCM - BASTAS BASKENT CIMENTO BASGZ - BASKENT DOGALGAZ GMYO BAYRK - BAYRAK TABAN SANAYI BERA - BERA HOLDING BEYAZ - BEYAZ FILO BFREN - BOSCH FREN SISTEMLERI BIMAS - BIM MAGAZALAR BIOEN - BIOTREND CEVRE VE ENERJI BIZIM - BIZIM MAGAZALARI BJKAS - BESIKTAS FUTBOL YAT. BLCYT - BILICI YATIRIM BMSCH - BMS CELIK HASIR BMSTL - BMS BIRLESIK METAL BNTAS - BANTAS AMBALAJ BOBET - BOGAZICI BETON SANAYI BOSSA - BOSSA BRISA - BRISA BRKO - BIRKO MENSUCAT BRKSN - BERKOSAN YALITIM BRLSM - BIRLESIM MUHENDISLIK BRMEN - BIRLIK MENSUCAT BRSAN - BORUSAN MANNESMANN BRYAT - BORUSAN YAT. PAZ. BSOKE - BATISOKE CIMENTO BTCIM - BATI CIMENTO BUCIM - BURSA CIMENTO BURCE - BURCELIK BURVA - BURCELIK VANA CANTE - CAN2 TERMIK CASA - CASA EMTIA PETROL CCOLA - COCA COLA ICECEK CELHA - CELIK HALAT CEMAS - CEMAS DOKUM CEMTS - CEMTAS CEOEM - CEO EVENT MEDYA CIMSA - CIMSA CLEBI - CELEBI CMBTN - CIMBETON CMENT - CIMENTAS CONSE - CONSUS ENERJI COSMO - COSMOS YAT. HOLDING CRDFA - CREDITWEST FAKTORING CRFSA - CARREFOURSA CUSAN - CUHADAROGLU METAL DAGHL - DAGI YATIRIM HOLDING DAGI - DAGI GIYIM DAPGM - DAP GAYRIMENKUL DARDL - DARDANEL DENGE - DENGE HOLDING DERHL - DERLUKS YATIRIM HOLDING DERIM - DERIMOD DESA - DESA DERI DESPC - DESPEC BILGISAYAR DEVA - DEVA HOLDING DGATE - DATAGATE BILGISAYAR DGGYO - DOGUS GMYO DGNMO - DOGANLAR MOBILYA DIRIT - DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL DITAS - DITAS DOGAN DMSAS - DEMISAS DOKUM DNISI - DINAMIK ISI MAKINA YALITIM DOAS - DOGUS OTOMOTIV DOBUR - DOGAN BURDA DOCO - DO-CO DOGUB - DOGUSAN DOHOL - DOGAN HOLDING DOKTA - DOKTAS DOKUMCULUK DURDO - DURAN DOGAN BASIM DYOBY - DYO BOYA DZGYO - DENIZ GMYO ECILC - ECZACIBASI ILAC ECZYT - ECZACIBASI YATIRIM EDATA - E-DATA TEKNOLOJI EDIP - EDIP GAYRIMENKUL EGEEN - EGE ENDUSTRI EGEPO - NASMED EGEPOL EGGUB - EGE GUBRE EGPRO - EGE PROFIL EGSER - EGE SERAMIK EKGYO - EMLAK KONUT GMYO EKIZ - EKIZ KIMYA ELITE - ELITE NATUREL ORGANIK GIDA EMKEL - EMEK ELEKTRIK EMNIS - EMINIS AMBALAJ ENJSA - ENERJISA ENERJI ENKAI - ENKA INSAAT ENSRI - ENSARI DERI EPLAS - EGEPLAST ERBOS - ERBOSAN ERCB - ERCIYAS CELIK BORU EREGL - EREGLI DEMIR CELIK ERSU - ERSU GIDA ESCAR - ESCAR FILO ESCOM - ESCORT TEKNOLOJI ESEN - ESENBOGA ELEKTRIK ETILR - ETILER GIDA ETYAT - EURO TREND YAT. ORT. EUHOL - EURO YATIRIM HOLDING EUKYO - EURO KAPITAL YAT. ORT. EUREN - EUROPEN ENDUSTRI EUYO - EURO YAT. ORT. FADE - FADE GIDA FENER - FENERBAHCE FUTBOL FLAP - FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. FMIZP - F-M IZMIT PISTON FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI FORMT - FORMET METAL VE CAM FRIGO - FRIGO PAK GIDA FROTO - FORD OTOSAN GARAN - GARANTI BANKASI GARFA - GARANTI FAKTORING GEDIK - GEDIK Y. MEN. DEG. GEDZA - GEDIZ AMBALAJ GENIL - GEN ILAC GENTS - GENTAS GEREL - GERSAN ELEKTRIK GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI GLBMD - GLOBAL MEN. DEG. GLCVY - GELECEK VARLIK YONETIMI GLRYH - GULER YAT. HOLDING GLYHO - GLOBAL YAT. HOLDING GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK GOLTS - GOLTAS CIMENTO GOODY - GOOD-YEAR GOZDE - GOZDE GIRISIM GRNYO - GARANTI YAT. ORT. GRSEL - GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK GSDDE - GSD DENIZCILIK GSDHO - GSD HOLDING GSRAY - GALATASARAY SPORTIF GUBRF - GUBRE FABRIK. GWIND - GALATA WIND ENERJI GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT HALKB - T. HALK BANKASI HATEK - HATAY TEKSTIL HDFGS - HEDEF GIRISIM HEDEF - HEDEF HOLDING HEKTS - HEKTAS HLGYO - HALK GMYO HTTBT - HITIT BILGISAYAR HUBVC - HUB GIRISIM HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI HURGZ - HURRIYET GZT. ICBCT - ICBC TURKEY BANK IDEAS - IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER IDGYO - IDEALIST GMYO IEYHO - ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. IHAAS - IHLAS HABER AJANSI IHEVA - IHLAS EV ALETLERI IHGZT - IHLAS GAZETECILIK IHLAS - IHLAS HOLDING IHLGM - IHLAS GAYRIMENKUL IHYAY - IHLAS YAYIN HOLDING IMASM - IMAS MAKINA INDES - INDEKS BILGISAYAR INFO - INFO YATIRIM INTEM - INTEMA INVEO - INVEO YATIRIM HOLDING INVES - INVESTCO HOLDING IPEKE - IPEK DOGAL ENERJI ISATR - IS BANKASI (A) ISBIR - ISBIR HOLDING ISBTR - IS BANKASI (B) ISCTR - IS BANKASI (C) ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK ISFIN - IS FIN.KIR. ISGSY - IS GIRISIM ISGYO - IS GMYO ISKPL - ISIK PLASTIK ISKUR - IS BANKASI (KUR.) ISMEN - IS Y. MEN. DEG. ISSEN - ISBIR SENTETIK DOKUMA ISYAT - IS YAT. ORT. ITTFH - ITTIFAK HOLDING IZFAS - IZMIR FIRCA IZINV - IZ YATIRIM HOLDING IZMDC - IZMIR DEMIR CELIK JANTS - JANTSA JANT SANAYI KAPLM - KAPLAMIN KAREL - KAREL ELEKTRONIK KARSN - KARSAN OTOMOTIV KARTN - KARTONSAN KARYE - KARTAL YEN. ENERJI KATMR - KATMERCILER EKIPMAN KCAER - KOCAER CELIK KCHOL - KOC HOLDING KENT - KENT GIDA KERVN - KERVANSARAY YAT. HOLDING KERVT - KEREVITAS GIDA KFEIN - KAFEIN YAZILIM KGYO - KORAY GMYO KIMMR - KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS KLGYO - KILER GMYO KLKIM - KALEKIM KIMYEVI MADDELER KLMSN - KLIMASAN KLIMA KLNMA - T. KALKINMA BANK. KLRHO - KILER HOLDING KLSYN - KOLEKSIYON MOBILYA KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN KNFRT - KONFRUT GIDA KONKA - KONYA KAGIT KONTR - KONTROLMATIK TEKNOLOJI KONYA - KONYA CIMENTO KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL KOZAA - KOZA MADENCILIK KOZAL - KOZA ALTIN KRDMA - KARDEMIR (A) KRDMB - KARDEMIR (B) KRDMD - KARDEMIR (D) KRGYO - KORFEZ GMYO KRONT - KRON TELEKOMUNIKASYON KRPLS - KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ KRSTL - KRISTAL KOLA KRTEK - KARSU TEKSTIL KRVGD - KERVAN GIDA KSTUR - KUSTUR KUSADASI TURIZM KTSKR - KUTAHYA SEKER FABRIKASI KUTPO - KUTAHYA PORSELEN KUYAS - KUYAS YATIRIM KZBGY - KIZILBUK GYO LIDER - LDR TURIZM LIDFA - LIDER FAKTORING LINK - LINK BILGISAYAR LKMNH - LOKMAN HEKIM SAGLIK LOGO - LOGO YAZILIM LUKSK - LUKS KADIFE MAALT - MARMARIS ALTINYUNUS MAGEN - MARGUN ENERJI MAKIM - MAKIM MAKINE MAKTK - MAKINA TAKIM MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI MARKA - MARKA YATIRIM HOLDING MARTI - MARTI OTEL MAVI - MAVI GIYIM MEDTR - MEDITERA TIBBI MALZEME MEGAP - MEGA POLIETILEN MEPET - METRO PETROL VE TESISLERI MERCN - MERCAN KIMYA MERIT - MERIT TURIZM MERKO - MERKO GIDA METRO - METRO HOLDING METUR - METEMTUR YATIRIM MGROS - MIGROS TICARET MIATK - MIA TEKNOLOJI MIPAZ - MILPA MMCAS - MMC SAN. VE TIC. YAT. MNDRS - MENDERES TEKSTIL MOBTL - MOBILTEL ILETISIM MPARK - MLP SAGLIK MRGYO - MARTI GMYO MRSHL - MARSHALL MSGYO - MISTRAL GMYO MTRKS - MATRIKS BILGI DAGITIM MTRYO - METRO YAT. ORT. MZHLD - MAZHAR ZORLU HOLDING NATEN - NATUREL ENERJI NETAS - NETAS TELEKOM. NIBAS - NIGBAS NIGDE BETON NTGAZ - NATURELGAZ NTHOL - NET HOLDING NUGYO - NUROL GMYO NUHCM - NUH CIMENTO OBASE - OBASE BILGISAYAR ODAS - ODAS ELEKTRIK OLMK - MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ ORCAY - ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI ORGE - ORGE ENERJI ELEKTRIK ORMA - ORMA ORMAN MAHSULLERI OSMEN - OSMANLI MENKUL OSTIM - OSTIM ENDUSTRIYEL YAT OTKAR - OTOKAR OTTO - OTTO HOLDING OYAKC - OYAK CIMENTO OYAYO - OYAK YAT. ORT. OYLUM - OYLUM SINAI YATIRIMLAR OYYAT - OYAK YATIRIM MENKUL OZGYO - OZDERICI GMYO OZKGY - OZAK GMYO OZRDN - OZERDEN PLASTIK PAGYO - PANORA GMYO PAMEL - PAMEL ELEKTRIK PAPIL - PAPILON SAVUNMA PARSN - PARSAN PCILT - PC ILETISIM MEDYA PEGYO - PERA GMYO PEKGY - PEKER GMYO PENGD - PENGUEN GIDA PENTA - PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM PETKM - PETKIM PETUN - PINAR ET VE UN PGSUS - PEGASUS PINSU - PINAR SU PKART - PLASTIKKART PKENT - PETROKENT TURIZM PNLSN - PANELSAN CATI CEPHE PNSUT - PINAR SUT POLHO - POLISAN HOLDING POLTK - POLITEKNIK METAL PRDGS - PARDUS GIRISIM PRKAB - TURK PRYSMIAN KABLO PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK PSDTC - PERGAMON DIS TICARET PSGYO - PASIFIK GMYO QNBFB - QNB FINANSBANK QNBFL - QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI RALYH - RAL YATIRIM HOLDING RAYSG - RAY SIGORTA RHEAG - RHEA GIRISIM RNPOL - RAINBOW POLIKARBONAT RODRG - RODRIGO TEKSTIL ROYAL - ROYAL HALI RTALB - RTA LABORATUVARLARI RUBNS - RUBENIS TEKSTIL RYGYO - REYSAS GMYO RYSAS - REYSAS LOJISTIK SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK SAHOL - SABANCI HOLDING SAMAT - SARAY MATBAACILIK SANEL - SANEL MUHENDISLIK SANFM - SANIFOAM ENDUSTRI SANKO - SANKO PAZARLAMA SARKY - SARKUYSAN SASA - SASA POLYESTER SAYAS - SAY YENILENEBILIR ENERJI SEGYO - SEKER GMYO SEKFK - SEKER FIN. KIR. SEKUR - SEKURO PLASTIK SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU SELGD - SELCUK GIDA SELVA - SELVA GIDA SERVE - KUVVA GIDA SEYKM - SEYITLER KIMYA SILVR - SILVERLINE ENDUSTRI SISE - SISE CAM SKBNK - SEKERBANK SKTAS - SOKTAS SMART - SMARTIKS YAZILIM SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK. SNGYO - SINPAS GMYO SNKRN - SENKRON SIBER GUVENLIK YAZILIM SNPAM - SONMEZ PAMUKLU SODSN - SODAS SODYUM SANAYII SOKM - SOK MARKETLER TICARET SONME - SONMEZ FILAMENT SRVGY - SERVET GMYO SUMAS - SUMAS SUNI TAHTA SUNTK - SUN TEKSTIL SUWEN - SUWEN TEKSTIL TATGD - TAT GIDA TAVHL - TAV HAVALIMANLARI TBORG - T.TUBORG TCELL - TURKCELL TDGYO - TREND GMYO TEKTU - TEK-ART TURIZM TETMT - TETAMAT GIDA TEZOL - EUROPAP TEZOL KAGIT TGSAS - TGS DIS TICARET THYAO - TURK HAVA YOLLARI TIRE - MONDI TIRE KUTSAN TKFEN - TEKFEN HOLDING TKNSA - TEKNOSA IC VE DIS TICARET TLMAN - TRABZON LIMAN TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK TMSN - TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR TOASO - TOFAS OTO. FAB. TRCAS - TURCAS PETROL TRGYO - TORUNLAR GMYO TRILC - TURK ILAC SERUM TSGYO - TSKB GMYO TSKB - T.S.K.B. TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF TTKOM - TURK TELEKOM TTRAK - TURK TRAKTOR TUCLK - TUGCELIK TUKAS - TUKAS TUPRS - TUPRAS TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK TURGG - TURKER PROJE GAYRIMENKUL TURSG - TURKIYE SIGORTA UFUK - UFUK YATIRIM ULAS - ULASLAR TURIZM YAT. ULKER - ULKER BISKUVI ULUFA - ULUSAL FAKTORING ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK ULUUN - ULUSOY UN SANAYI UMPAS - UMPAS HOLDING UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING USAK - USAK SERAMIK UTPYA - UTOPYA TURIZM UZERB - UZERTAS BOYA VAKBN - VAKIFLAR BANKASI VAKFN - VAKIF FIN. KIR. VAKKO - VAKKO TEKSTIL VANGD - VANET GIDA VBTYZ - VBT YAZILIM VERTU - VERUSATURK GIRISIM VERUS - VERUSA HOLDING VESBE - VESTEL BEYAZ ESYA VESTL - VESTEL VKFYO - VAKIF YAT. ORT. VKGYO - VAKIF GMYO VKING - VIKING KAGIT YAPRK - YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YATAS - YATAS YAYLA - YAYLA EN. UR. TUR. VE INS YBTAS - YIBITAS INSAAT MALZEME YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI YESIL - YESIL YATIRIM HOLDING YGGYO - YENI GIMAT GMYO YGYO - YESIL GMYO YKBNK - YAPI VE KREDI BANK. YKSLN - YUKSELEN CELIK YONGA - YONGA MOBILYA YUNSA - YUNSA YYAPI - YESIL YAPI YYLGD - YAYLA GIDA ZOREN - ZORLU ENERJI ZRGYO - ZIRAAT GMYO
Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Gümüş Ne Kadar
Hisse Fiyatları
Bitcoin
Artan/Azalanlar
SON HABERLER:
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
HepsiJet’ten hızına hız katacak yepyeni bir buluş
Rusya, Ulusal Varlık Fonu için TL almayı değerlendiriyor
Tümü
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi
AA
Oluşturma Tarihi: 13 Ağustos 2022 11:22
Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2022 11:22

Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi

Küresel pay piyasaları, ABD`de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış göstermesiyle alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yurt dışında yoğun veri gündemine, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası`nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Hafta içinde, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yıllık yüzde 8,5 artarken, aylık bazda değişim göstermedi.

TÜFE'nin piyasa beklentilerinin altında kalması varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltırken, New York borsasında Dow Jones ve S&P 500 endeksi son üç ayın zirvesine çıktı.

Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda eylül toplantısında Fed'in yüzde 71 ihtimalle 50 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başlansa da, Fed üyelerinin açıklamaları 50 baz puanlık artış ihtimalinin yüzde 58'e inmesine sebep oldu. Veri öncesinde yüzde 70 seviyelerine kadar çıkan 75 baz puan faiz artışı ihtimali ise yüzde 42'ye geriledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, enflasyona ilişkin son verilerin Fed'in sıkılaşma politikasına başlamasından bu yana fiyat baskılarına ilişkin ilk olumlu okuma olduğunu kaydetti.

Enflasyonun hala kabul edilemez derecede yüksek olduğunu vurgulayan Evans, Fed'in şu anda yüzde 2,25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3,25-3,5 aralığına ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesini beklediğini bildirdi. Evans, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,5'e yaklaşmasını beklediğini belirterek, ekonominin ise yakın zamanda önemli ölçüde yavaşlamasını beklemediğini ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de resesyona neden olsa bile faiz oranlarının daha fazla yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Fed'in enflasyon konusunda "zafer ilan etmekten çok çok uzakta" olduğunu ifade eden Kashkari, faiz oranlarının bu kadar hızlı artırılmasının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini, yakın gelecekte bir resesyonun yaşanabileceğini kaydetti. Kashkari, faiz indirimlerinin gelecek yılın başlarında başlayacağına ilişkin piyasa beklentilerinin ise gerçekçi olmadığını savundu.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün yaptığı açıklamalarda eylül toplantısı için ana senaryoda 50 baz puan faiz artışını uygun bulduğunu ancak gerekmesi halinde 75 baz puanlık faiz artışını da destekleyeceğini bildirdi. Daly, enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için henüz erken olduğunu da hatırlattı.

Tahvil piyasalarında bazı varlıklarda terse dönen getiri eğrisinin belirginleşmeye devam etmesi ise resesyon korkularını beslemeyi sürdürüyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 2 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 22 yıldan bu yana ilk kez 41 baz puana çıkarken, 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark ise 33 baz puanda bulunuyor.

Söz konusu iki varlık arasındaki getiri farkı resesyon indikatörü olarak Fed tarafından oldukça yakından takip ediliyor. New York Fed tarafından 1996'da yapılan bir çalışmada, 3 aylık hazine bonosunun faizinin 10 yıllık tahvil faizi üzerine çıkması halinde 6 ila 18 ay içinde ekonominin resesyona girmesinin beklendiği duyurulmuştu.

Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 3,7 artışla 97,3 dolardan, yükseliş eğilimini üst üste dördüncü haftaya taşıyan altının ons fiyatı ise yüzde 1,50 primle 1.802 dolardan tamamladı.

ABD'DE ENFLASYON VE RESESYONA İLİŞKİN İŞARETLER TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDİYOR

ABD'de pay piyasaları bu hafta pozitif bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler yoğun makroekonomik veri takviminde verilerdeki enflasyon ve resesyona ilişkin işaretlere çevrildi.

Fed yetkililerin gelecek hafta yapacakları sözle yönlendirmelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması beklenirken, ayrıca Fed'in toplantı tutanakları da yatırımcıların odağında olacak.

Bu hafta ülkede açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,5 gerilerken, yıllık bazda yüzde 9,8 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 3,26, Nasdaq endeksi yüzde 3,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

15 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı inşaat izinleri, konut başlangıçları, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba perakende satışlar ve Fed tutanakları, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi, ikinci el konut satışları ve öncü göstergeler verileri takip edilecek.

AVRUPA'YI YOĞUN VERİ GÜNDEMİ BEKLİYOR

Avrupa borsaları, bu hafta alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta Avro Bölgesi'nde çarşamba günü açıklanacak 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Harcama (GSYH) başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Avro/dolar paritesi bu hafta ABD'de enflasyondaki artışın beklentilerin altında kalmasıyla 1,0369'a kadar yükselse de kazançlarını kısmen geri vererek haftayı yüzde 0,8 artışla 1,0266'dan tamamladı.

Bölgede enerji arz krizi ise başlıca risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Almanya'da temmuzda TÜFE aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 7,5 artarak beklentilere paralel gerçekleşti.

İngiltere'de GSYH ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azalırken, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Bu hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,63, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,7 değer kazandı.

Gelecek hafta salı İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da ZEW beklenti anketi, çarşamba İngiltere'de TÜFE, perşembe Avro Bölgesi'nde TÜFE ve cuma Almanya'da ÜFE verileri takip edilecek.

ASYA'DA PAY PİYASALARI HONG KONG HARİÇ YÜKSELDİ

Asya tarafında da pay piyasaları bu hafta Hong Kong borsası hariç alış ağırlıklı bir seyir izlerken, gelecek hafta gözler başta pazartesi açıklanacak Japonya'da büyüme ve Çin'de sanayi üretimi ile ABD ile Çin arasında Tayvan üzerinden artan jeopolitik gerilime ilişkin haber akışına çevrildi.

Bu hafta açıklanan makroekonomik verilere göre, Çin'de temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 2,7 ile beklentilerin altında kalsa da son 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı, ÜFE ise yüzde 4,2 artış kaydetti. Japonya'da ise ÜFE, temmuzda yüzde 8,6 artarak tahminleri aştı.

Çin'de açıklanan TÜFE artışının son iki yılın en yüksek seviyesine işaret etmesinin ardından PBoC'den yapılan duyuruda, enflasyonun bankanın yüzde 3 hedefine çok yakın olduğu belirtilerek, büyük parasal genişlemelerin artık olasılık dışı göründüğü ifade edildi.

Çin'de önemli bir üretim merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınması ise Çin borsasında hafta kapanışında risk iştahını düşürdü.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,32, Çin'de Şangay bileşik endeksi yüzde 1,55 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,49 değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti.

15 Ağustos ile başlayan haftanın veri takviminde ayrıca cuma günü Japonya'da TÜFE verileri takip edilecek.

YURT İÇİNDE GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor üzerine rekor kırarken, gelecek hafta gözler TCMB'nin perşembe günkü faiz kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasını bekliyor.

Bu hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 4,14 artışla 2.864,25 puana yükselerek haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 2.896,67'ye çıkardı. Dolar/TL haftalık bazda yüzde 0,17 değer kazanarak 17,9403'e yükseldi.

Bu hafta yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre, cari işlemler hesabı haziranda 3 milyar 458 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 32 milyar 667 milyon dolar oldu.

Haziranda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 yükselirken, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,4 artış oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 2.900 puanın direnç, 2.850 ve 2.830 puanın destek olarak takip edileceğini kaydetti.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi bütçe dengesi, salı konut satışları ve konut fiyat endeksi verileri hafta boyunca açıklanacak şirket bilançoları verileri takip edilecek.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!