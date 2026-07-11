CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Küresel piyasalarda kritik hafta başlıyor! Fed, enflasyon ve bilançolar takip edilecek

Küresel piyasalarda kritik hafta başlıyor! Fed, enflasyon ve bilançolar takip edilecek

Küresel piyasalarda geçen hafta Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim, Fed'in şahin mesajları ve teknoloji sektöründeki gelişmeler öne çıktı. Yeni haftada yatırımcıların odağında ABD enflasyon verileri, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre sunumu ve bilanço sezonu yer alacak.

Küresel piyasalarda kritik hafta başlıyor! Fed, enflasyon ve bilançolar takip edilecek
AA

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2026 12:29

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2026 12:33

Küresel finans piyasaları geçen haftayı jeopolitik riskler ve merkez bankası beklentilerinin gölgesinde tamamladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin sinyaller ve teknoloji sektöründeki olumlu haber akışı piyasalarda yön arayışını sürdürürken, yeni haftada açıklanacak ABD enflasyon verileri yakından izlenecek.

FED'İN ŞAHİN DURUŞU PİYASALARI ETKİLEDİ

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışlarının yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti. Piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'de yapacağı sunumlara çevrildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER PETROLÜ YÜKSELTTİ

ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri hamleler ve Orta Doğu'daki belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını baskıladı. Artan tansiyonun etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dört haftalık düşüş serisini sonlandırarak haftayı yüzde 5,5 yükselişle 75,9 dolardan kapattı. Altının ons fiyatı ise güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle yüzde 1,3 değer kaybederek 4 bin 119 dolara geriledi.

WALL STREET'TE TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

ABD borsalarında karışık bir görünüm hakim olurken, teknoloji hisseleri yükselişini sürdürdü. Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq yüzde 1,74 yükselirken, Dow Jones yüzde 0,50 geriledi.

Nvidia ve Meta hisselerindeki güçlü yükselişler ile SK Hynix'in ABD borsasındaki başarılı halka arzı teknoloji sektörüne yönelik iyimserliği destekledi. ABD'li çip üreticisi Micron Technology'nin 2035'e kadar 250 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıklaması da sektöre yönelik beklentileri güçlendirdi.

AVRUPA VE ASYA'DA SATIŞ BASKISI

Avrupa borsalarında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı bir seyir izlendi. Almanya DAX endeksi haftalık yüzde 2,76, Fransa CAC 40 yüzde 1,99 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 1,69 geriledi.

Asya tarafında ise Hong Kong hariç negatif görünüm öne çıktı. Japonya, Çin ve Güney Kore borsalarında düşüşler yaşanırken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3,53 yükselerek pozitif ayrıştı.

IMF BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e çekti. Raporda Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

YURT İÇİNDE GÖZLER CARİ DENGE VE FİTCH'TE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,67 düşüşle 14.321,19 puandan tamamlarken, yatırımcılar yeni haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini takip edecek.

Hafta boyunca bütçe dengesi, konut satışları, konut fiyat endeksi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi de piyasaların gündeminde olacak. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Altının gramı 6 bin 210 liradan işlem görüyor Altının gramı 6 bin 210 liradan işlem görüyor 07 Temmuz 2026 09:26
Trump’tan Kongre’ye 350 milyar dolarlık ek savunma bütçesini onaylama çağrısı Trump'tan Kongre'ye 350 milyar dolarlık ek savunma bütçesini onaylama çağrısı 07 Temmuz 2026 09:11
Küresel piyasalarda karışık seyir Küresel piyasalarda karışık seyir 07 Temmuz 2026 09:08
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 06 Temmuz 2026 10:45
Petrol 72,22 dolardan işlem görüyor Petrol 72,22 dolardan işlem görüyor 06 Temmuz 2026 09:51
Altının gramı 6 bin 259,5 TL oldu Altının gramı 6 bin 259,5 TL oldu 06 Temmuz 2026 09:44
VİOP’ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya düşüşle başladı 06 Temmuz 2026 09:31
Rüzgar enerjisinin AB’de ağırlığı artıyor Rüzgar enerjisinin AB'de ağırlığı artıyor 03 Temmuz 2026 14:26
Altının gramı 6 bin 266 liradan işlem görüyor Altının gramı 6 bin 266 liradan işlem görüyor 03 Temmuz 2026 14:22
Brent petrol 72,15 dolar Brent petrol 72,15 dolar 03 Temmuz 2026 14:20
Rusya’dan düşük standartlı yakıt üretme izni Rusya’dan düşük standartlı yakıt üretme izni 03 Temmuz 2026 14:19
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 03 Temmuz 2026 13:21
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.321,1900 Değişim 286,96 Son veri saati:
Düşük 14092,77 Yüksek 14379,73
Açılış
47,0434 Değişim 0,1397 Son veri saati:
Düşük 46,8766 Yüksek 47,0163
Açılış
53,7187 Değişim 0,2654 Son veri saati:
Düşük 53,6131 Yüksek 53,8785
Açılış
6.225,5460 Değişim 91,957 Son veri saati:
Düşük 6152,452 Yüksek 6244,409
Açılış
90,4831 Değişim 2,9733 Son veri saati:
Düşük 88,8359 Yüksek 91,8092
Açılış
BİST En Aktif Hisseler