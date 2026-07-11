Küresel piyasalarda kritik hafta başlıyor! Fed, enflasyon ve bilançolar takip edilecek

Küresel finans piyasaları geçen haftayı jeopolitik riskler ve merkez bankası beklentilerinin gölgesinde tamamladı. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi, Fed'in faiz politikasına ilişkin şahin sinyaller ve teknoloji sektöründeki olumlu haber akışı piyasalarda yön arayışını sürdürürken, yeni haftada açıklanacak ABD enflasyon verileri yakından izlenecek.

FED'İN ŞAHİN DURUŞU PİYASALARI ETKİLEDİ

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, enflasyonun yüksek seyretmesi halinde faiz artışlarının yeniden gündeme gelebileceğine işaret etti. Piyasalarda Fed'in eylül ayında faiz artırabileceği beklentisi güçlenirken, gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Kongre'de yapacağı sunumlara çevrildi.

JEOPOLİTİK RİSKLER PETROLÜ YÜKSELTTİ

ABD ile İran arasındaki karşılıklı askeri hamleler ve Orta Doğu'daki belirsizlikler yatırımcıların risk iştahını baskıladı. Artan tansiyonun etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dört haftalık düşüş serisini sonlandırarak haftayı yüzde 5,5 yükselişle 75,9 dolardan kapattı. Altının ons fiyatı ise güçlü dolar ve yükselen tahvil faizlerinin etkisiyle yüzde 1,3 değer kaybederek 4 bin 119 dolara geriledi.

WALL STREET'TE TEKNOLOJİ HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

ABD borsalarında karışık bir görünüm hakim olurken, teknoloji hisseleri yükselişini sürdürdü. Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 1,23, Nasdaq yüzde 1,74 yükselirken, Dow Jones yüzde 0,50 geriledi.

Nvidia ve Meta hisselerindeki güçlü yükselişler ile SK Hynix'in ABD borsasındaki başarılı halka arzı teknoloji sektörüne yönelik iyimserliği destekledi. ABD'li çip üreticisi Micron Technology'nin 2035'e kadar 250 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını açıklaması da sektöre yönelik beklentileri güçlendirdi.

AVRUPA VE ASYA'DA SATIŞ BASKISI

Avrupa borsalarında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve jeopolitik risklerin etkisiyle satıcılı bir seyir izlendi. Almanya DAX endeksi haftalık yüzde 2,76, Fransa CAC 40 yüzde 1,99 ve İngiltere FTSE 100 yüzde 1,69 geriledi.

Asya tarafında ise Hong Kong hariç negatif görünüm öne çıktı. Japonya, Çin ve Güney Kore borsalarında düşüşler yaşanırken, Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 3,53 yükselerek pozitif ayrıştı.

IMF BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,1'den yüzde 3'e çekti. Raporda Türkiye ekonomisinin 2026'da yüzde 2,9, gelecek yıl ise yüzde 3,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

YURT İÇİNDE GÖZLER CARİ DENGE VE FİTCH'TE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,67 düşüşle 14.321,19 puandan tamamlarken, yatırımcılar yeni haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı mayıs ayı ödemeler dengesi verilerini takip edecek.

Hafta boyunca bütçe dengesi, konut satışları, konut fiyat endeksi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi de piyasaların gündeminde olacak. Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak.