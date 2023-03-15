Parlamentoda konuşan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, Kuroda, "Bir taraftan cari ultra gevşek para politikasını devam ettirmek gerekirken, diğer taraftan BOJ politikalarının yan etkilerini düzeltmek için uygun adımlar attı ve bu yan etkileri düzeltmek konusunda yollar düşünmeye devam etmeli" dedi.

Kuroda konuşmasında, BOJ'un cari gevşek para politikasından bir çıkışa doğru gitmekte olduğunu belirtirken, yüzde 2 enflasyon hedefi sürdürülebilir ve istikrarlı şekilde yapıldığında cari politikadan çıkışı gerçekleştirecek kabiliyete sahip olduğunu da vurguladı.