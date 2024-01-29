Londra'daki evler 2014'ten bu yana en uygun fiyatta

Online satış portalı Zoopla'nın verilerine göre Londra'daki evler 2014'ten bu yana en uygun fiyatlı evler haline geldi, ancak düşük performanslarına rağmen hala İngiltere'deki kazançlara göre açık ara en pahalı evler konumunda.

Londra'daki evler, 2016'daki zirve noktasında 15 katın üzerindeyken şimdi bir İngiliz işçinin ortalama kazancının 13 katına mal oluyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yanı sıra vergi değişiklikleri ve ev fiyatları ile ücretlerdeki değişimler bu düşüşte etkili oldu.

Rakamlar, ev fiyatlarını birçok genç alıcı için ulaşılamaz hale getiren fahiş büyümenin ardından Londra piyasasının yavaş yavaş soğuduğunu gösteriyor. Satın alınabilirliğin artması, son yedi yılda daha düşük işlem ve daha zayıf konut fiyatı artışı görülen başkentte talebin toparlanmasına yardımcı olabilir.

Londra'daki emlak piyasası, Brexit ve pandemi sonrası değişen çalışma düzeninin yanı sıra yatırımcıları ve yabancı alıcıları hedef alan vergi kısıtlamasından da etkilendi. Zoopla'ya göre Londra'daki konut fiyatları 2016'dan bu yana sadece %13 artarken, Birleşik Krallık'taki artış %34'te kaldı.