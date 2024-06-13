CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı azaldı

Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı azaldı

Los Angeles limanında elleçlenen konteyner Mayıs'ta %3 azaldı.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2024 09:22

ABD'nin Çin ile en fazla deniz ticareti gerçekleştirdiği deniz taşımacılığı noktası olan Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı Mayıs ayında %3 azaldı.

Los Angeles Limanı'ndan Foreks Haber'e mail yoluyla yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyrek döneminde 752 bin 892 konteyner elleçlendi.

'TUTARLI HACİM TRENDİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Los Angeles Limanı İcra Direktörü Gene Seroka, "Yılın başında başlayan güçlü ve tutarlı hacim trendimizi sürdürüyoruz." dedi. Seroka, "Yılın ikinci yarısına hazırlanırken tahminlerimiz yaz boyunca limanlarımızda daha güçlü faaliyetlere işaret ediyor." dedi.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ithalat yüklemeleri %4,5 düşüşle 390 bin 663 TEU, ihracat yüklemeleri %24 artışla 125 bin 963 TEU oldu.

İlginizi Çekebilir
IMF’den Çin için ’Arjantin’ beklentisi IMF'den Çin için 'Arjantin' beklentisi 12 Haziran 2024 09:25
Apple hisseleri rekor seviyeye yükseldi Apple hisseleri rekor seviyeye yükseldi 12 Haziran 2024 09:19
Fransız Bakan’dan kritik ’borç’ uyarısı Fransız Bakan'dan kritik 'borç' uyarısı 12 Haziran 2024 09:14
AB’den Çin elektrikli araçlara tarife uygulaması AB'den Çin elektrikli araçlara tarife uygulaması 12 Haziran 2024 09:09
ABD’de stokların azalması petrol fiyatlarına destek verdi ABD'de stokların azalması petrol fiyatlarına destek verdi 12 Haziran 2024 09:04
Küresel piyasalar Fed’in faiz kararına odaklandı Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı 12 Haziran 2024 09:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Haziran 2024 14:01
API petrol stokları tahminlerin üzerinde azaldı API petrol stokları tahminlerin üzerinde azaldı 12 Haziran 2024 08:53
Avrupa’daki siyasi belirsizlik tahvil faizlerini zirveye çıkardı Avrupa'daki siyasi belirsizlik tahvil faizlerini zirveye çıkardı 11 Haziran 2024 15:33
Hazine 2 ihalede yaklaşık 57,9 milyar lira borçlandı Hazine 2 ihalede yaklaşık 57,9 milyar lira borçlandı 11 Haziran 2024 15:11
OPEC’in petrol üretimi mayısta günlük 29 bin varil arttı OPEC'in petrol üretimi mayısta günlük 29 bin varil arttı 11 Haziran 2024 14:35
AB, Çin’in elektrikli otomobillerine ek vergi getiriyor AB, Çin'in elektrikli otomobillerine ek vergi getiriyor 11 Haziran 2024 14:13
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,89
%0,289
EURO
1.000,00
%0
BORSA
994,24
%-0,5759
ALTIN
994,12
%-0,5884
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
980,80
%-1,9204
BORSA
1.237,40
%23,7397
ALTIN
1.109,19
%10,9191
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
994,81
%-0,5193
BORSA
1.310,78
%31,0782
ALTIN
1.120,03
%12,0028
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
1.806,73
%80,6725
BORSA
2.214,53
%121,4526
ALTIN
1.716,12
%71,6119
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler