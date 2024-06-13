Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı azaldı

ABD'nin Çin ile en fazla deniz ticareti gerçekleştirdiği deniz taşımacılığı noktası olan Los Angeles limanında elleçlenen konteyner miktarı Mayıs ayında %3 azaldı.

Los Angeles Limanı'ndan Foreks Haber'e mail yoluyla yapılan açıklamaya göre, yılın ilk çeyrek döneminde 752 bin 892 konteyner elleçlendi.

'TUTARLI HACİM TRENDİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Los Angeles Limanı İcra Direktörü Gene Seroka, "Yılın başında başlayan güçlü ve tutarlı hacim trendimizi sürdürüyoruz." dedi. Seroka, "Yılın ikinci yarısına hazırlanırken tahminlerimiz yaz boyunca limanlarımızda daha güçlü faaliyetlere işaret ediyor." dedi.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ithalat yüklemeleri %4,5 düşüşle 390 bin 663 TEU, ihracat yüklemeleri %24 artışla 125 bin 963 TEU oldu.