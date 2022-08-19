Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in çok yüksek seviyede olan enflasyonu mümkün olan en kısa zamanda aşağı getirmesi gerektiğini söyledi.

Katıldığı bir etkinlikte konuşan Kashkari, "Enflasyonu acil şekilde aşağı getirmemiz gerekli. Faiz oranlarını artırarak talebi aşağı çekmemiz gerekli" dedi.

FED ENFLASYONU NASIL KONTROL ALTINA ALACAĞINI BİLİYOR

Enflasyonu aşağı getirmek konusunda arz tarafından biraz yardım almakta olduklarını belirten Kashkari, "Fed enflasyonu nasıl kontrol altına alacağını biliyor, burada sorun bunu bir resesyona yol açmadan yapıp yapamayacağımız. Bir resesyondan kaçınıp kaçınamayacağımızı bilmiyorum" diye konuştu.

Ancak bildiği şeyin enflasyonun aşağı getirilmesi için daha çok çalışılması gerektiği olduğunu anlatan Kashkari, "Ekonominin temel göstergeleri güçlü ve bizim enflasyonu acil şekilde aşağı getirmemiz gerekli" ifadelerini kullandı.