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Moody's Portekiz'in kredi notunu iki kademe yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Portekiz'in kredi notunu iki kademe birden yükseltti.

Oluşturma Tarihi 20 Kasım 2023 08:47

Son Güncelleme Tarihi 20 Kasım 2023 08:47

Moody's'den yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in uzun vadeli yerel ve yabancı para birimi cinsinden kredi notu "Baa2"den "A3"e çıkarıldı.

Portekiz'in notunun iki kademe yükseltilmesinin, bir dizi ekonomik ve mali reformun orta vadedeki sürdürülebilir olumlu kredi etkilerini, özel sektörün borçlarını azaltmasını ve bankacılık sektörünün devam eden güçlenmesini yansıttığı belirtildi.

Portekiz'in orta vadeli büyüme beklentilerinin sağlam sağlam olduğunu belirten Moody's, potansiyel büyüme tahminiyle uyumlu olarak ekonominin önümüzdeki beş yılda yıllık yüzde 2 civarında büyümesini bekliyor.

Moody's, rekabet gücünü ve istihdamı artıran bir dizi ekonomik ve işgücü piyasası reformu sayesinde Portekiz'in büyüme potansiyelinin son on yılda önemli ölçüde arttığını tahmin ediyor.

Moody's yakın vadede, sıkı para ve sıkı maliye politikası nedeniyle GSYH büyümesinin 2023'teki yüzde 2,1'den 2024'te yüzde 1,6'ya yavaşlayacağını öngörüyor. Bununla birlikte, istihdam artışı, güçlü bir turizm sektörü ve AB toparlanma ve dayanıklılık fonlarının harcamalarındaki hızlanma büyümeyi destekleyeceğini ifade eden Moody's, 2025 yılı için GSYH büyümesinin hem iç hem de dış talebin etkisiyle yüzde 1,9'a çıkmasını bekliyor.

Kredi notunun artırılması sonrası görünüm "pozitif"ten "durağan"a revize edildi.

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