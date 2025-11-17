Morgan Stanley'den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor

Morgan Stanley, küresel ekonomide ılımlı bir büyüme ve dezenflasyon süreci öngörürken, artan belirsizliklere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. ABD merkezli banka, 2026 yılına dair dolar, euro ve altına yönelik beklentilerini de paylaştı.

YAPAY ZEKA RİSK İŞTAHINI YÜKSELTECEK

Banka, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlanmanın piyasalarda risk alma isteğini artıracağını belirtti. Raporda, "2026 yılı riskli varlıklar açısından güçlü geçecek" ifadelerine yer verilirken, destekleyici politikaların da bu olumlu görünümü besleyeceği vurgulandı.

Morgan Stanley, S&P 500 endeksinin 2026 yılı sonunda 7.800 puana ulaşacağını öngörerek yaklaşık yüzde 16'lık bir artış beklentisi açıkladı.

Banka, küçük ölçekli ABD şirketlerinin büyük ölçeklilere kıyasla daha iyi performans göstereceğini, döngüsel sektörlerin ise savunma odaklı sektörlerin önüne geçeceğini değerlendirdi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) benimsediği güvercin duruşun da hisse senedi piyasalarını destekleyeceği ifade edildi.

Morgan Stanley'in tahminine göre, dolar endeksi 2026'nın ilk yarısında 94 seviyesine kadar gerileyip, yıl sonuna doğru yeniden 99 puana yükselecek.

ALTINDA YENİ REKOR BEKLENTİSİ

Morgan Stanley, ons altının 2026 yılında 4.500 dolara kadar yükseleceğini tahmin ediyor. Banka, brent petrolün ise arz-talep dengesi nedeniyle 60 dolar seviyelerinde kalacağını öngörüyor.

Bu yıl yaklaşık yüzde 12,5 oranında prim yapan Avrupa borsaları için de olumlu beklentiler sürüyor. Morgan Stanley, ABD'deki yaygın toparlanmanın etkisiyle Avrupa piyasalarındaki yükselişin devam edeceğini belirterek MSCI Europe endeksi hedefini 2.250 puandan 2.430 puana çıkardı.