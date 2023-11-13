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Morgan Stanley'den Çin ekonomisi öngörüsü

Morgan Stanley analistleri, Çin ekonomisinin 2024'te biraz toparlanacağını, GSYH büyümesinin 2022-2023'teki iki yıllık yüzde 4'lük kümülatif orandan yüzde 4,2'ye çıkacağını öngördü.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2023 10:01

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2023 10:01

Morgan Stanley analistleri, Çin eknomisinde emek yoğun hizmet işlerindeki toparlanmanın devam etmesiyle, harcanabilir gelir artışının muhtemelen GSYH'yi geride bırakmaya devam etmesi nedeniyle, özel tüketimin 2023'teki iki yıllık yıllık bileşik büyüme oranı olan yüzde 5,3'e kıyasla 2024'te yüzde 5'te güçlü kalabileceğini söylüyorlar.

Bununla birlikte, kentsel köylerin yeniden inşası ve sosyal konut inşaatlarının hafif bir telafi sağlamasına rağmen, konut yatırımlarında derin bir daralmanın devam edeceği belirtiliyor.

Morgan Stanley, çekirdek enflasyondaki kademeli iyileşme ve ılımlı bir domuz fiyat döngüsüyle birlikte tüketici fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor, ancak üretici fiyatlarının deflasyondan ancak 2025'ten itibaren kararlı bir şekilde çıkabileceğini ekliyor.

Analistler tüketici fiyatlarının 2023'teki yüzde 0,3'ten gelecek yıl yüzde 1,1'e yükseleceğini tahmin ediyorlar.

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