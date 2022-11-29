New York Fed Başkanı Williams: 2024`e kadar faiz indirimi yok

New York Fed Başkanı John Williams, ABD merkez bankasının hala enflasyonu düşürmek için yapması gerekenler olduğunu, daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

"2024 YILINDA BİR FAİZ İNDİRİMİ MÜMKÜN OLABİLİR"

Ancak Williams faiz artırımının ne kadar hızlı olması gerektiği ve kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin artırımında nereye kadar gidilmesi gerektiğini söylemedi. Bununla birlikte Williams, enflasyon baskılarının hafiflemesi halinde 2024 yılında bir faiz indiriminin mümkün olabileceğini vurguladı.

"Enflasyonu aşırı yüksek ve ısrarcı şekilde yüksek bu enflasyon ekonomimizin tam potansiyeli ile performans göstermesini engelliyor" diye konuşan Williams, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme işaretleri olduğunu, ancak Fed'in enflasyonun hedefe geri getirmek için daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.

"Para politikasında daha fazla sıkılaştırma arz ve talep arasında dengenin yeniden tesis edilmesine ve gelecek birkaç yılda enflasyonu yüzde 2'ye geri getirilmesine yardım etmeli" ifadelerini kullanan Williams, "Sıkı para politikası talebi soğutmaya ve enflasyonist baskıları azaltmaya başladı. Zaman alacak, ancak fiyat istikrarında sürdürülebilir bir döneme döneceğimize tamamen güveniyorum" dedi.