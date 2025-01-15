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Nomura: Çin'in GSYH büyümesi 2025'te yavaşlayabilir

Nomura Global Market Research ekonomistleri, Çin'in GSYH büyemesinin 2025'te yavaşlayabileceğini belirtti.

Oluşturma Tarihi 15 Ocak 2025 08:45

Son Güncelleme Tarihi 15 Ocak 2025 08:45

Nomura Global Market Research ekonomistleri, Çin'in GSYH büyümesinin 2024'teki %4,8'den 2025'te %4,0'e yavaşlayacağını öngördüler. "Sorunlu geliştiricilerin borç yükü nedeniyle emlak sektörü henüz tam anlamıyla toparlanabilmiş değil. Ayrıca, yeni Trump yönetiminin %60'lık gümrük vergisi tehdidi de dahil olmak üzere artan engeller var" değerlendirmesini yapan ekonomistler, "Trump 2.0 döneminde Çin'in ihracatı 2025 yılında büyümenin itici gücü olmaktan çıkıp büyümeyi sürükleyen bir unsur haline gelebilir" dediler.

Pekin'in 2025 yılında GSYH'nin yaklaşık %2,6'sı oranında artan borçlanma ile mali teşvikleri artırması muhtemel olsa da, bu fonların nasıl harcandığının harcama ölçeğinden daha önemli olabileceğini anlatan ekonomistler, gerçek bir toparlanma sağlamak için, emlak piyasasını temizlemek ve mali sistemi yenilemek için daha cesur önlemler alınması gerektiğini de vurguladılar.

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