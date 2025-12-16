CANLI BORSA
OECD: Yapay zeka yatırımları artmaya devam edecek

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann, dünya büyümesini destekleyen yapay zeka yatırımlarındaki artışın devam edeceğini ve uzun vadeli kazançlar sağlayacağını söyledi.

OECD, bu ayın başında ABD dahil birçok büyük ekonomi için tahminlerini yükseltmiş, teknoloji harcamalarının ticaret belirsizliklerine karşı destek sunduğunu belirtmişti.

Cormann, röportajında "Yapay zekaya ilişkin yatırım seviyesinin bir süre daha artmaya devam etmesini bekliyoruz. Orta ve uzun vadede, ekonomiye yayılım ve benimsenmenin hızlanmasıyla birlikte verimlilik artışına önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Bununla birlikte OECD, küresel ekonomik büyümenin 2025'teki %3,2 seviyesinden gelecek yıl %2,9'a yavaşlamasını bekliyor. Cormann, "Oldukça yüksek düzeyde aşağı yönlü riskler görüyoruz. Tarifelerin etkisi henüz tam hissedilmedi ve ticaret belirsizliği ile diğer yapısal baskılar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

