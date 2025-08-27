Piyasalarda gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi

Dünya genelinde tarife ve jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizlik sürerken, ikinci çeyrek şirket bilançolarında söz konusu risklerin ekonomiye etkilerine ilişkin sinyaller aranmaya devam ediliyor.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Bilanço öncesinde Asya tarafında teknoloji hisselerindeki değer kazancı öne çıkıyor. Açıklanacak finansal sonuçlar aynı zamanda teknoloji sektörü için bir gösterge niteliği taşırken, çip üreticisinin bilançosunu paylaşmasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimi bankanın özerkliğine ilişkin soru işaretlerini artırırken, bankadan yapılan açıklamada, Cook'un, Başkan Trump'ın kendisini görevden alma girişimine itiraz edeceği ve görevine devam edebilmek için yargıya başvuracağı belirtildi. Ayrıca, bankanın mahkeme kararına uyacağı bildirildi.

Analistler, ABD yönetiminin para politikalarından dolayı Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerin yoğunlaşmasını takiben yönetim kurulu üyesi Cook'u görevden alma girişimlerinin, Fed üzerindeki siyasi baskıların arttığına işaret ettiğini belirterek, bu gelişmelerin ilerleyen dönemde bankanın projeksiyonlarına ve yönlendirmelerine nasıl yansıyacağının ölçüleceğini ifade etti.

Lisa Cook'un görevden alınması durumunda Başkan Trump'ın atayacağı yeni üye ile Fed Yönetim Kurulu'nda çoğunluğun Trump tarafından belirlenmiş isimlere geçeceği değerlendiriliyor.

Jeopolitik tarafta ise Venezuela, ABD'nin gelecek hafta Karayip Denizi'ne nükleer denizaltı göndermeyi planladığını öne sürdü.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD'nin çip üreticisi Intel'den yüzde 10 hisse elde etmesini sağlayan anlaşmanın ardından hükümetin savunma sektörü ve diğer sektörlerdeki şirketlerde potansiyel hisselere baktığını söyledi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı temmuzda yüzde 2,8 ile beklentilerden az düştü. Ülkede S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de haziranda yıllık bazda yüzde 1,9 artarak konut fiyatlarının artış hızındaki yavaşlamanın sürdüğünü gösterdi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ağustosta 97,4'e düşmesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR POZİTİF SEYREDİYOR

Bu gelişmelerin tahvil ve altın piyasalarına yansımaları takip edilirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,27'ye gerilemesinin ardından yeni günde yatay seyrediyor.

Altının ons fiyatı da dün, Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği beklentilerinin gücünü korumasıyla yüzde 0,8 artışla 3 bin 394 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 3 bin 381 dolardan satılıyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,1 azalışla 98,2 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,4'te bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 66,7 dolarda işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,41, Nasdaq endeksi yüzde 0,44 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,30 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne pozitif seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARI NEGATİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, küresel gelişmelerin yanı sıra Fransa'daki siyasi gelişmeler de takip edildi. Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi için tarafların ne zaman masaya oturacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun, kamu borçlarının azaltılması için hükümetin hazırladığı ve muhalefet cephesinde tartışmalara yol açan bütçe görüşmeleri öncesinde Ulusal Meclis'te güven oylaması yapacağını duyurmasının ardından siyasi belirsizlik arttı.

Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin önde gelen ismi Jean-Luc Melenchon, Bayrou hükümetinin Ulusal Mecliste yapılacak güven oylamasından geçememesi halinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için azil süreci başlatacaklarını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kanada ile temel hammaddeler konusunda yeni bir anlaşma imzalayarak ekonomik iş birliklerini geliştireceğini duyurdu.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,50 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,32 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,70 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

ASYA BORSALARI ALICILI SEYREDİYOR

Asya borsalarında Nvidia'nın bilançosu öncesi teknoloji öncülüğünde yükselişler izleniyor.

Yapay zeka alanında önde gelen Çin merkezli Cambricon'un hisseleri yüzde 6 yükselirken, Japonya'da Nikon Corporation hisseleri yüzde 20'nin üzerinde değerlendi. Ülkede Satori Electric hisseleri yüzde 0,4, Aoi Electronics hisseleri de yüzde 0,8 arttı.

Bölgede bugün açıklanan verilerde, Çin'de temmuz ayında sanayi karları yıllık bazda yüzde 1,5 azaldı. Sanayi karları haziranda yüzde 4,3 gerilemişti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Hindistan'dan gelen mallara uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 50'ye çıkarma kararı yürürlüğe girdi. Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi 6 Ağustos'ta imzalamıştı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

BIST 100 ENDEKSİ SON 4 İŞLEM GÜNÜNDE REKOR SEVİYEDEN KAPANDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 11.529,81 puanla rekor seviyeden tamamladı. BIST 100 endeksi yurt içindeki iyimser beklentilerle gün içinde 11.605,30 puana ulaşarak yeni zirveyi gördü.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artışla 12.773,00 puanda işlem gördü.

Böylece endeks, son 4 işlem gününü üst üste rekor seviyeden tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 41,0350'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0420'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ve ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyelerinin direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, eylül ayı GfK tüketici güven endeksi

14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları