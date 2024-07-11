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Powell: Enflasyonla mücadelenin bittiğini ilan etmeye hazır değiliz

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadelenin bittiğini ilan etmeye henüz hazır olmadıklarını belirtti.

Oluşturma Tarihi 11 Temmuz 2024 09:00

Son Güncelleme Tarihi 11 Temmuz 2024 09:00

Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun yenildiğini, üstesinden gelindiğini ilan etmeye henüz hazır olmadığını, ancak ABD'nin istikrarlı fiyatlara ve devam eden düşük işsizliğe giden yolda deval ettiğini düşündüğünü söyledi.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumund sırasında kendisine faiz oranlarının düşürülmesinin önündeki engelin kaldırıldığını hissedip hissetmediği sorulduğunda "Bu konuda biraz güvenim var, ancak bunu söylemeye henüz hazır değilim" yanıtını verdi.

Son verilerin Fed'i bu noktaya yaklaştırdığını ifade eden Powell, ABD'nin hala Fed'in enflasyon hedefinin işsizlik oranında cezalandırıcı bir artış olmadan karşılandığı yumuşak iniş olarak adlandırılan bir noktaya doğru ilerlediğini hissettiğini söyledi.

Powell, "İşsizlik oranını düşük tutarken tam fiyat istikrarına geri dönmenin bir yolu var. Bu yolda ilerliyoruz. Bu yolda ilerlemeye odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

Fed'in para politikası stratejisinde 2020 yılında yapılan ve zayıf enflasyon dönemlerini telafi etmek için daha yüksek enflasyona izin veren bir dizi değişiklik sorulduğunda Powell, bunun düşük oranların endemik göründüğü bir zamanda onaylandığını söyledi. "O zamandan beri nötr faiz oranı kısa vadede yükselmiş olmalı" diyen Powell, 2023 Temmuz ayından bu yana %5,25 ila %5,5 aralığında belirlenen "kısıtlayıcı" gösterge faiz oranının enflasyonu frenlemek için kullanıldığını belirtti.

Powell da Temsilciler Meclisi üyelerine "daha fazla iyi verinin" ABD merkez bankasının faiz oranlarını düşürmesi için gerekçe oluşturacağını söyledi. Ayrıca Fed'in bilanço büyüklüğünü azaltma konusunda hala "kat etmesi gereken epey yol" olduğunu ve niceliksel sıkılaştırmanın son noktasının hala belirsiz olduğunu vurguladı.

Powell, Fed'in bilanço büyüklüğünü halihazırda yaklaşık 1,7 trilyon dolar azalttığını, ancak finansal kuruluşların yeterli rezervlere erişimini sağlamak için dikkatli bir şekilde durma noktasına doğru ilerleyeceğini söyledi. Powell, "Oldukça fazla ilerleme kaydettik, ancak daha gidecek çok yolumuz olduğunu hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Powell yaptığı açıklamada, merkez bankasının yaklaşan başkanlık seçimlerini dikkate almaksızın faiz oranlarına ilişkin kararları "ne zaman ve nasıl alınması gerekiyorsa o zaman" alacağını da söyledi.

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