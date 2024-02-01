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Powell: Fed'in bilançosunun tartışmanın zamanı yaklaştı

Fed Başkanı Jerome Powell, politika yapıcıların Mart ayında tekrar bir araya geldiklerinde merkez bankasının bilanço küçültmesini yavaşlatma ya da nihayetinde durdurma konusunda derinlemesine tartışmalara başlamayı planladıklarını söyledi.

Oluşturma Tarihi 01 Şubat 2024 08:58

Son Güncelleme Tarihi 01 Şubat 2024 08:58

Fed Başkanı Jerome Powell, bilanço küçültme ya da niceliksel sıkılaştırmanın "çok iyi gittiğini" ve bu çabanın sona erdirilmesi konusunda "soruların odaklanmaya başladığı" bir döneme girildiğini belirtti. Powell, politika yapıcıların Mart ayında tekrar bir araya geldiklerinde merkez bankasının bilanço küçültmesini yavaşlatma ya da nihayetinde durdurma konusunda derinlemesine tartışmalara başlamayı planladıklarını söyledi.

Yetkililerin konuyu son Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında tartışmaya başladıklarını ve Mart ayındaki politika toplantısında bu çabayı genişleteceklerini ifade eden Powell, bilanço küçülmesini durdurmak için ters repo imkanının sıfıra inmesinin şart olmadığını vurguladı.

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