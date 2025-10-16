Rusya: Hindistan'ın petrol alımında resmi açıklamalarını baz alıyoruz

CANLI BORSA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan'ın petrol alımıyla ilgili olarak ülkenin Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamalarını baz aldıklarını belirterek "Bu açıklamaya herkes erişebilir. Bunu baz alıyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almayı bırakma konusunda kendisine güvence verdiği" yönündeki açıklamasına ilişkin Peskov, "Hindistan Dışişleri Bakanlığının resmi açıklamalarını baz alıyoruz. Pekin de bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya herkes erişebilir. Bunu baz alıyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustosta Alaska'nın Anchorage kentinde düzenlenen zirvede Trump ile bir araya geldiğini anımsatarak, bunun ortak başarı olduğunu belirtti. Peskov, "Bu gerçekten çok olumlu ve yapıcı bir zirveydi." dedi.

"PUTİN-ŞARA GÖRÜŞMESİNDE RUS ÜSLER KONUSU GÜNDEMDEYDİ"

Putin'in dün başkent Moskova'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmeye ilişkin Peskov, "Görüşmede Rus üsler konusu gündemdeydi." bilgisini verdi.

Peskov, görüşmede devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esed'in kaderinin ele alınıp alınmadığı yönündeki soruya ise "Esed ile ilgili bu bağlamda bildireceğimiz hiçbir şey yok." yanıtını verdi.

Sözcü Peskov, toplantıda, Putin'in Suriye'ye ziyarette bulunması konusunun ele alınmadığını ifade etti.

ABD İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ PETROL GERİLİMİ

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya'dan petrol satın almayı bırakma konusunda kendisine güvence verdiğini açıklamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın bu açıklamalarına cevaben, enerji tedariki konusunda ABD ile görüşmeleri sürdürdüklerini, ancak enerji politikalarının, Hint tüketicilerin çıkarları doğrultusunda şekillendiğini bildirmişti.

Trump'ın ağustos ayında Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

