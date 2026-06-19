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Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirimi sonrası uyarı: Enflasyon riski faiz alanını daraltabilir

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyonist risklerin belirgin şekilde arttığını belirterek, bu durumun ilerleyen dönemde faiz indirimleri için kalan hareket alanını sınırlayabileceği uyarısında bulundu.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Haziran 2026 16:43

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, enflasyonist risklerin belirgin şekilde arttığını ve bu durumun faiz oranlarının düşürülmesi için kalan alanı sınırlayabileceğini söyledi.

Başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 14,25 seviyesine çekmesinin ardından para politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

FAİZ KARARINDA ÜÇ SEÇENEK MASADAYDI

Nabiullina, son toplantıda politika faizinin yüzde 14,5 seviyesinde bırakılması, yüzde 14,25'e indirilmesi ve yüzde 14'e düşürülmesi olmak üzere üç farklı senaryonun değerlendirildiğini söyledi.

Kararın tüm görüşlerin dikkatli biçimde analiz edilmesinin ardından alındığını ifade eden Nabiullina, faiz indirimi yönündeki taleplere rağmen bankanın bağımsız hareket ettiğini vurguladı.

Nabiullina, "İş dünyası, kamu kurumları ve uzmanlardan faiz indirimi yönünde çok sayıda çağrı geldi. Ancak bunu baskı olarak değerlendirmiyoruz ve kararlarımızı kendi analizlerimize dayanarak bağımsız şekilde alıyoruz." dedi.

"ENFLASYONİST RİSKLER BELİRGİN ŞEKİLDE ARTTI"

Rusya Merkez Bankası Başkanı, bütçe politikasının önümüzdeki üç yıl boyunca beklenenden daha teşvik edici olacağını belirterek enflasyon görünümüne ilişkin endişelerini dile getirdi.

Nabiullina, "Gelecekteki enflasyonist riskler belirgin şekilde arttı. Son aylarda kredi büyümesi önemli ölçüde hızlandı. Bu durum, faiz oranlarının daha da düşürülmesi için kalan alanı sınırlayabilir." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentilerinde de yukarı yönlü risklerin arttığını kaydeden Nabiullina, "Politika faizi patikası tahmini revize edilirse, bunun aşağı değil büyük ihtimalle yukarı yönlü gerçekleşmesini bekliyoruz." diye konuştu.

AKARYAKIT FİYATLARI YAKINDAN İZLENİYOR

Nabiullina, bu ay gerçekleştirilen enflasyon beklentileri anketlerinde akaryakıt fiyatlarındaki son yükselişlerin henüz tam olarak yansımadığını belirtti.

Akaryakıt fiyatlarının tüketici beklentileri açısından önemli bir gösterge olduğunu vurgulayan Nabiullina, söz konusu artışların geçici olup olmayacağının ve diğer ürünlerin fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağının dikkatle takip edildiğini söyledi.

İHA saldırıları rafineri maliyetlerini etkiledi

Rusya'da akaryakıt fiyatlarındaki yükselişte, Ukrayna'nın ülke içindeki petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarının da etkili olduğu değerlendiriliyor.

Verilere göre ülkede akaryakıt fiyatları yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 6,6 yükseldi.

Enerji maliyetlerindeki artışın enflasyon üzerindeki etkisinin temmuz ayında yayımlanacak beklenti anketlerinde daha net görülebileceği ifade ediliyor.

Piyasalara temkinli mesaj

Rusya Merkez Bankası'nın son faiz indirimi piyasalar tarafından destekleyici bir adım olarak değerlendirilse de Nabiullina'nın açıklamaları, para politikasında hızlı bir gevşeme sürecinin beklenmemesi gerektiğine işaret etti.

Özellikle kredi büyümesindeki hızlanma, bütçe harcamalarındaki artış ve enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Rusya Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadeleyi öncelik olarak koruyacağı değerlendiriliyor.

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