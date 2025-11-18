CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya'dan Batı'ya uyarı: Dondurulan varlıklara el konulursa misilleme gelir

Rusya'dan Batı'ya uyarı: Dondurulan varlıklara el konulursa misilleme gelir

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Batılı ülkelerin dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması halinde benzer bir yanıt vereceklerini belirterek, "Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır" dedi.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2025 16:09

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova'da, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kredi olarak kullanılmasına ilişkin planını gazetecilere değerlendirdi.

Rusya'nın, AB tarafından söz konusu adımın atılması halinde vereceği yanıta ilişkin bir soruyu yanıtlayan Siluanov, "Benzer adımlar atacağız. Düşmanca bu adım atılırsa, misilleme adımlarını içeren paket teklifimiz hazır." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya sunulacak krediye teminat olarak kullanılması önerisi üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında Ukrayna'ya 140 milyar avro kredi sağlanacak. Ukrayna, bu krediyi sadece Rusya'nın savaş tazminatı vermesi halinde geri ödeyecek.

Rus yetkililer, söz konusu girişimleri "yasa dışı" ve "hırsızlık" olarak tanımlıyor.

İlginizi Çekebilir
Goldman Sachs’tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek Goldman Sachs'tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek 18 Kasım 2025 08:49
BM: Metan emisyonlarında düşüş yetersiz, 2030 hedefi riskte BM: Metan emisyonlarında düşüş yetersiz, 2030 hedefi riskte 18 Kasım 2025 08:46
Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi 18 Kasım 2025 08:43
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 17 Kasım 2025 16:44
Çin’de bütçe gelirleri arttı Çin'de bütçe gelirleri arttı 17 Kasım 2025 15:56
Morgan Stanley’den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor Morgan Stanley'den 2026 tahmini: Altında rekor sürecek, dolarda düşüş bekleniyor 17 Kasım 2025 15:53
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükseliyor Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükseliyor 17 Kasım 2025 15:32
ECB’den ’borsa düzeltmesi’ uyarısı ECB'den 'borsa düzeltmesi' uyarısı 17 Kasım 2025 15:21
Borsada yatırımcı sayısındaki gerileme sürüyor: Bir haftada 57 bini aşkın kayıp Borsada yatırımcı sayısındaki gerileme sürüyor: Bir haftada 57 bini aşkın kayıp 17 Kasım 2025 14:22
Petrol fiyatları Rusya’nın liman faaliyetiyle geriledi Petrol fiyatları Rusya'nın liman faaliyetiyle geriledi 17 Kasım 2025 14:15
Altın mevduatı iki katına çıktı Altın mevduatı iki katına çıktı 17 Kasım 2025 14:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 17 Kasım 2025 13:51
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler