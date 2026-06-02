CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Rusya'dan patlıcan, patates ve kuru meyve ithalatına yeni kısıtlama

Rusya'dan patlıcan, patates ve kuru meyve ithalatına yeni kısıtlama

Rusya, Ermenistan'dan ithal edilen bazı tarım ürünlerine yönelik yeni bir kısıtlama kararı aldı. 3 Haziran itibarıyla çekirdekli bitkiler, patlıcan, patates ve kuru meyvelerin Rusya'ya girişine geçici olarak izin verilmeyecek.

AA

Oluşturma Tarihi 02 Haziran 2026 16:37

Son Güncelleme Tarihi 02 Haziran 2026 16:41

Rusya, 3 Haziran'dan itibaren Ermenistan'dan çekirdekli bitkiler, patlıcan, patates ve kuru meyve ithalatına geçici kısıtlama getirecek.

KARAR 3 HAZİRAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi'nden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, Ermenistan menşeli ve bu ülkeden gönderilen çekirdekli bitkiler, patlıcan, patates ve kuru meyveye yönelik geçici kısıtlamanın 3 Haziran'dan itibaren uygulanacağı belirtildi.

GEREKÇE: YETERSİZ DENETİM

Açıklamada, kararın, söz konusu üreticilerin denetiminin yetersiz seviyede kalması nedeniyle alındığına işaret edilerek ithalatı kısıtlanan ürünlerin Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine transit geçişine de izin verilmeyeceği kaydedildi.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan sebze, meyve, balık ürünleri ve çiçek ithalatına da kısıtlamalar uygulamaya başlamıştı. Rus ve Ermeni yetkililerin karşılıklı eleştirel açıklamaları ise dikkati çekiyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için AEB standartlarının geçerli olmayacağını söylemişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Piyasalarda yapay zeka rallisi Piyasalarda yapay zeka rallisi 01 Haziran 2026 09:08
ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? ECB faiz kararı yaklaşıyor: 2011 senaryosu tekrar yaşanır mı? 01 Haziran 2026 08:56
Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler Powell’dan Fed bağımsızlığı vurgusu: Siyasi müdahale güveni zedeler 01 Haziran 2026 08:46
Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor Japonya’da ek bütçe planı tahvil piyasasında endişe oluşturdu: Borçlanma baskısı artıyor 01 Haziran 2026 08:26
Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek Piyasalarda veri gündemi yoğun: Türkiye’de büyüme, ABD’de PMI verileri takip edilecek 01 Haziran 2026 07:28
Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde 01 Haziran 2026 07:11
Çin imalatı yavaşladı Çin imalatı yavaşladı 31 Mayıs 2026 15:10
İran’dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama İran'dan Güney Pars doğal gaz sahasına yönelik açıklama 31 Mayıs 2026 15:19
AB’den Rus petrolü kararı AB’den Rus petrolü kararı 31 Mayıs 2026 16:44
ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı ABD, İran ordusunun petrol gelirlerini hedef aldı: Yeni yaptırımlar açıklandı 30 Mayıs 2026 15:27
ABD, İran’a ait 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu: Gerilim müzakerelerle paralel tırmanıyor ABD, İran’a ait 1 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu: Gerilim müzakerelerle paralel tırmanıyor 30 Mayıs 2026 11:51
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 30 Mayıs 2026 09:29
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.149,5800 Değişim 355,66 Son veri saati:
Düşük 13798,53 Yüksek 14154,19
Açılış
45,9319 Değişim 0,0435 Son veri saati:
Düşük 45,8971 Yüksek 45,9406
Açılış
53,5447 Değişim 0,1452 Son veri saati:
Düşük 53,4295 Yüksek 53,5747
Açılış
6.664,7140 Değişim 115,896 Son veri saati:
Düşük 6590,732 Yüksek 6706,628
Açılış
112,1768 Değişim 3,7205 Son veri saati:
Düşük 110,0477 Yüksek 113,7682
Açılış
BİST En Aktif Hisseler